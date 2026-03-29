Ισραήλ: Δεν διαπιστώνει αμέλεια στη δολοφονία αγρότη κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο

Ο στρατός αναφέρει ότι δεν διαπίστωσε αμέλεια ή ηθικές παραλείψεις από αξιωματικούς που εμπλέκονται στη δολοφονία του Ισραηλινού αγρότη Όφερ Μόσκοβιτς κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Ο επικεφαλής της Βόρειας Διοίκησης του Ισραήλ δήλωσε στις 23 Μαρτίου ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν λανθασμένα πυροβολικό, σκοτώνοντας τον Μόσκοβιτς, 60 ετών, έναν καλλιεργητή αβοκάντο από την πόλη Μισγκάβ Αμ.

Ο στρατός αρχικά απέδωσε το περιστατικό σε διασυνοριακά πυρά από τον Λίβανο. «Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα πυρά ξέσπασαν κατά τη διάρκεια επιχειρησιακού περιστατικού που παρείχε στενή υποστήριξη στις δυνάμεις ελιγμών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

«Επίσης, διαπίστωσε ότι το σφάλμα προέκυψε από τη σύγκλιση αρκετών επιχειρησιακών παραγόντων και μη βέλτιστων συνθηκών βολής. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκε καμία αμέλεια ούτε εντοπίστηκε κάποια ηθική παράβαση μεταξύ όσων συμμετείχαν στη διαδικασία βολής εντός της μονάδας πυροβολικού.»

Ο στρατός δήλωσε ότι ο επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεών του διέταξε την εισαγωγή μιας αυστηρότερης επιχειρησιακής οδηγίας για την αντιμετώπιση των πυρών πυροβολικού εναντίον αμάχων.