Ισραήλ: Χτύπησε συστήματα αεράμυνας του Ιράν μέσα στο δάσος στην Κασπία Θάλασσα ο στρατός

Τις επιχειρήσεις του σε πολλούς στόχους συνεχίζουν οι δυνάμεις του Ισραήλ χτυπώντας με όλους τους τρόπους το Ιράν.

Μάλιστα όπως ανακοινώθηκε από τον IDF ο στρατός χτύπησε συστήματα αεράμυνας του Ιράν μέσα στο δάσος στην Κασπία Θάλασσα. «Ο IDF συνεχίζει να επεκτείνει την εναέρια υπεροχή του σε επιπλέον περιοχές σε όλο το Ιράν.

Στο πλαίσιο του κύματος πληγμάτων που ολοκληρώθηκε χθες (Κυριακή), η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας βάσει πληροφοριών του IDF, έπληξε τοποθεσία όπου είχαν αναπτυχθεί συστήματα αεράμυνας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος κοντά στην Κασπία Θάλασσα, στο βόρειο Ιράν.

Η τοποθεσία ήταν κρυμμένη μέσα σε δασώδη περιοχή, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.600 χιλιομέτρων από το Κράτος του Ισραήλ. Τα συστήματα αεράμυνας που επλήγησαν στο σημείο αποτελούσαν απειλή για τα αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας. Τα πλήγματα αυτά διασφαλίζουν και επεκτείνουν περαιτέρω την εναέρια υπεροχή της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στον ιρανικό εναέριο χώρο» ανέφερε η ανακοίνωση.