Ισπανία: Θανατώθηκε με ευθανασία η 25χρονη που βιάστηκε κι έμεινε παραπληγική όταν προσπάθησε να αυτοκτονήσει

Η 25χρονη Νοέλια Καστίγιο από τη Βαρκελώνη, που είχε μείνει παραπληγική έπειτα από βιασμό και απόπειρα αυτοκτονίας, έφυγε από τη ζωή μέσω ευθανασίας στη μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης Sant Pere de Ribes.

Η διαδικασία έβαλε τέλος σε μια δικαστική διαμάχη που διήρκεσε πάνω από 1,5 χρόνο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πατέρας της προσπάθησε να αναστείλει την ευθανασία με τη στήριξη της υπερσυντηρητικής Καθολικής οργάνωσης Christian Lawyers.

Οι Christian Lawyers επιβεβαίωσαν τον θάνατό της, εκφράζοντας τη λύπη τους και επισημαίνοντας ότι η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρά κενά στη νομοθεσία για την ευθανασία, η οποία, όπως υποστηρίζουν, δεν προστατεύει τους πιο ευάλωτους. Παράλληλα, κάλεσαν τους πολιτικούς να προχωρήσουν σε επείγουσες αλλαγές.



Το αίτημά της για ευθανασία είχε εγκριθεί από την καταλανική κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2024, αλλά καθυστέρησε εξαιτίας των νομικών προσφυγών του πατέρα της, οι οποίες απορρίφθηκαν σε όλα τα επίπεδα του ισπανικού δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου και, πρόσφατα, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ίδια είχε δηλώσει σε συνέντευξή της ότι ήθελε να τελειώσει με τον πόνο και την ταλαιπωρία της ζωής της με αξιοπρέπεια, περιγράφοντας σοβαρά προβλήματα ύπνου, χρόνιο πόνο σε πλάτη και πόδια και πλήρη έλλειψη διάθεσης για καθημερινές δραστηριότητες.