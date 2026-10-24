Αλβανία: Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στις καρέκλες του «διαλόγου» του Ράμα – Ένταση στα Τίρανα

Νέα ένταση επικρατεί στα Τίρανα, καθώς διαδηλωτές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δημοκρατικού Κόμματος του Σαλί Μπερίσα έβαλαν φωτιά σε καθίσματα που είχαν τοποθετηθεί έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ως συμβολική πρόσκληση για διάλογο.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο παρατεταμένης κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής στην Αλβανία, με φοιτητές, πολίτες και δυνάμεις της αντιπολίτευσης να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία του κόμματος, πριν ξεκινήσουν την πορεία τους προς το κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας.

Το κάλεσμα του Μπερίσα και η πορεία στα Τίρανα

Ο Σαλί Μπερίσα είχε απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις προς όσους, όπως υποστήριξε, αισθάνονται ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν τους παρέχει εγγυήσεις για μια φυσιολογική ζωή.

Ο ίδιος δεν ακολούθησε την πορεία, ωστόσο στην κεφαλή της βρέθηκαν βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παράλληλα με τις φοιτητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται στη χώρα, με αιτήματα που αφορούν την εκπαίδευση, τις συνθήκες διαβίωσης και την κυβερνητική πολιτική.

Ράμα: «Η ειρηνική διαμαρτυρία είναι δημοκρατική αξία»

Την ώρα που οι διαδηλωτές κατευθύνονταν προς το κέντρο των Τιράνων, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα επαναλάμβανε την πρόσκλησή του για διάλογο.

«Η ειρηνική διαμαρτυρία είναι μια δημοκρατική αξία και μια πολιτική πρόκληση που μεγιστοποιείται με τον διάλογο και τον προβληματισμό», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, καταδίκασε τις βίαιες ενέργειες κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, χαρακτηρίζοντάς τες εγκληματική πρόκληση απέναντι στο κράτος, στον νόμο και στη δημόσια ασφάλεια.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές ή να δικαιολογηθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καρέκλες που τοποθετήθηκαν έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο είχαν στόχο να συμβολίσουν τη διαθεσιμότητα της κυβέρνησης να συζητήσει με τους διαδηλωτές. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες τις προηγούμενες ημέρες είχαν απορριφθεί από ομάδες φοιτητών και άλλων διαδηλωτών, που ζητούν την παραίτηση του Ράμα.

Αστυνομικά μπλόκα και έλεγχοι στις εθνικές οδούς

Ισχυρή είναι η παρουσία της αστυνομίας στην αλβανική πρωτεύουσα, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν νέα επεισόδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μπλόκα έχουν στηθεί και σε οδικούς άξονες που συνδέουν τα Τίρανα με τη βόρεια Αλβανία και τη συνοριακή περιοχή προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε οχήματα, καθώς αναμένεται η μετακίνηση πολιτών προς την πρωτεύουσα για τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχη κινητικότητα καταγράφεται και στην περιοχή της Αυλώνας, από όπου πολίτες κατευθύνονται προς τα Τίρανα ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Μπερίσα.

Νέα συγκέντρωση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας

Παράλληλα με την κινητοποίηση της αντιπολίτευσης, αναμένεται νέα μεγάλη συγκέντρωση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας.

Οι φοιτητικές διαδηλώσεις αποτελούν βασικό μέρος του κύματος αντιδράσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αλβανία.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια, με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών, τραυματισμούς και καταστροφές σε δημόσια κτίρια.

Το DEBATER είχε μεταδώσει τα επεισόδια στα Τίρανα, την επίθεση στο Εφετείο και τον τραυματισμό Έλληνα δημοσιογράφου.

Επίσης, είχε καταγράψει τις φοιτητικές κινητοποιήσεις που επεκτάθηκαν από τα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις Αρχές σε επιφυλακή και τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις να συνεχίζονται.