Ισάκ Νταρ: «Το Πακιστάν προσπαθεί να φέρει στο τραπέζι των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν» – Το σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ

Το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος συζήτησαν «πιθανούς τρόπους για να δοθεί ένα πρόωρο και οριστικό τέλος στον πόλεμο» στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ.

Τα τέσσερα έθνη πραγματοποίησαν σήμερα κοινές συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ με στόχο την αποκλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και Ιράν.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο Νταρ αναφέρει ότι όλες οι πλευρές έχουν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους στη διευκόλυνση του Πακιστάν και ότι η Κίνα «υποστηρίζει πλήρως» την πρωτοβουλία να φιλοξενήσει τις πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ισλαμαμπάντ.

Pleased to welcome my dear brothers, the Foreign Ministers of Saudi Arabia, Türkiye, and Egypt, to Islamabad for the second round of our Consultations. Grateful for their presence at this critical moment, reflecting our strong fraternal ties.



Our candid and constructive… pic.twitter.com/J158rkV4Vo— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 29, 2026

«Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τους Υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου για την πλήρη υποστήριξη και την επικρότηση των προσπαθειών του Πακιστάν για την ειρήνη στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για την περαιτέρω ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων χωρών.

سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزراءِ خارجہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے خطہ میں امن کیلئے پاکستانی کوششوں کی بھرپور حمایت و تائید کی۔ چاروں ممالک میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر تبادلہِ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم کی قیادت میں پاکستان علاقائی و عالمی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے… pic.twitter.com/H45C3UdJ5Q— The Thursday Times (@thursday_times) March 29, 2026

Υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού, το Πακιστάν παραμένει σε συνεχή επαφή με περιφερειακούς και παγκόσμιους εταίρους και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, τη μείωση των εντάσεων και την επιδίωξη ειρηνικών λύσεων.

Σημαντικές συζητήσεις σε διπλωματικό επίπεδο βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν.

پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اہم چار فریقی اجلاس نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار کی زیرِ صدارت شروع ہو گیا۔ اعلیٰ سطح کے ان مذاکرات پر پوری دنیا کی نظریں مرکوز ہیں۔ pic.twitter.com/O6Ckd5vlxt— The Thursday Times (@thursday_times) March 29, 2026

Οι προτάσεις Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι χώρες που συναντώνται στο Πακιστάν έχουν υποβάλει προτάσεις στην Ουάσινγκτον σχετικά με τη θαλάσσια κυκλοφορία και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, δήλωσαν στο Reuters πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για τη σταθεροποίηση των ροών πλοίων.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διερχόταν καθημερινά από το Στενό του Χορμούζ, αλλά το Ιράν ουσιαστικά απέκλεισε τις ροές των πλοίων από εκεί ως απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιθέσεις που ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα.

Statement by the Deputy Prime Minister /Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar at the Conclusion of 2nd Meeting of Four Foreign Ministers



Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση, ενώ η Άγκυρα και το Κάιρο έχουν επίσης διαδραματίσει ρόλο.

Πηγή από το Πακιστάν δήλωσε ότι προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την Αίγυπτο, είχαν διαβιβαστεί στον Λευκό Οίκο από το Πακιστάν πριν από τη σημερινή συνάντηση και περιελάμβαναν τέλη τύπου Διώρυγας του Σουέζ. Δύο άλλες πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια κοινοπραξία για τη διαχείριση των ροών πετρελαίου μέσω της πλωτής οδού και ζήτησαν από το Πακιστάν να συμμετάσχει.

Η πρόταση για μια κοινοπραξία διαχείρισης έχει συζητηθεί με τις ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφεραν οι πηγές. Η πρώτη πακιστανική πηγή ανέφερε ότι ο αρχηγός του στρατού της χώρας, Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται σε τακτική επαφή με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Τα υπουργεία Εξωτερικών της Αιγύπτου και του Πακιστάν δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό. Το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα σχολιασμού.

Μια τουρκική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι προτεραιότητα της Άγκυρας είναι η διασφάλιση εκεχειρίας. «Η διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε αυτό το θέμα», δήλωσε το πρόσωπο αυτό, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ είχε ξεχωριστές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους Τούρκους και Αιγύπτιους ομολόγους του, τονίζοντάς τους τον διάλογο και τη διαρκή διπλωματική εμπλοκή, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.