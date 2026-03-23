Ιράν: «Δεν υπάρχουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Ψευδείς οι ειδήσεις» λέει η Τεχεράνη για τις δηλώσεις του Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν αρνείται ότι διεξήγαγε οποιεσδήποτε συνομιλίες με τις ΗΠΑ τις τελευταίες 24 ημέρες, λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν βρει «σημαντικά σημεία συμφωνίας» τις τελευταίες ημέρες.

Τις τελευταίες ημέρες, φιλικές χώρες έστειλαν μηνύματα που ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ είχαν ζητήσει συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά το Ιράν δεν είχε απαντήσει, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο επικαλείται τον εκπρόσωπο του υπουργείου.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, αρνήθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Δεν έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και οι ψευδείς ειδήσεις χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», έγραψε στο X.

Το Ιράν απαιτεί «πλήρη και μετανιωμένη τιμωρία των επιτιθέμενων», ανέφερε ο ομιλητής σε δεύτερη ανάρτησή του.

Ιρανοί αξιωματούχοι «στηρίζουν σθεναρά τον ανώτατο ηγέτη τους και τον λαό τους μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν «σημαντικά σημεία συμφωνίας» σε συνομιλίες με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν χθες Κυριακή, στις οποίες οι δύο πλευρές είχαν «σημαντικά σημεία συμφωνίας», προσθέτοντας ότι σύντομα θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν χθες θα συνεχιστούν σήμερα και ότι αν οι διαπραγματεύσεις συνεχιστούν παραγωγικά, θα υπάρξει συμφωνία πολύ σύντομα. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες έγιναν από τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ.

«Είχαμε πολύ, πολύ ισχυρές συνομιλίες. Θα δούμε πού θα οδηγήσουν. Έχουμε σημεία, σημαντικά σημεία συμφωνίας, θα έλεγα, σχεδόν όλα τα σημεία συμφωνίας… είχαμε πολύ ισχυρές συνομιλίες, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ τις είχαν», είπε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε πως οι ΗΠΑ συνομιλούν με έναν Ιρανό «ανώτερο ηγέτη», που δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Όπως είπε ο Τραμπ, δεν θεωρεί πως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ο ηγέτης του Ιράν και αυτός δεν συμμετέχει στις συνομιλίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «έχουν απομείνει στο Ιράν ορισμένοι ηγέτες». «Έχουμε να κάνουμε με τον άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι ο πιο σεβαστός και ο ηγέτης», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ίσως βρούμε έναν ηγέτη όπως κάναμε στη Βενεζουέλα», δήλωσε, κάνοντας λόγο για μια κοινή ηγεσία. Όπως υπογράμμισε, μια «αλλαγή καθεστώτος» βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, ενώ απείλησε να «συνεχίσει τους βομβαρδισμούς ευχαρίστως», αν αποτύχουν οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με μια ομάδα Ιρανών ηγετών, που δεν κατονόμασε.

«Υπάρχει αυτόματα αλλαγή καθεστώτος» επειδή «όλοι οι αντιπρόσωποι του καθεστώτος έχουν σκοτωθεί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Διαπραγματευόμαστε με ανθρώπους που πιστεύω ότι είναι πολύ λογικοί, πολύ σταθεροί. (…) Είναι πολύ σεβαστοί και ίσως ένας από αυτούς να είναι αυτός που ψάχνουμε», είπε.

«Θέλουμε εμπλουτισμένο ουράνιο» από τους Ιρανούς, δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να μεταβεί στο Μέμφις, ενώ είπε πως η ιρανική πλευρά συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Έκανε λόγο για 15 σημεία συμφωνίας.

«Δεν εγγυώμαι τίποτα», πρόσθεσε, ενώ ανέφερε επίσης ότι υπάρχει μια «πραγματική πιθανότητα» συμφωνίας.

Σημείωσε πως αν επιτευχθεί συμφωνία, (θα) είναι μια εξαιρετική αρχή για το Ιράν και εξαιρετική για την περιοχή.

Παράλληλα είπε ότι θέλει να υπάρχει «όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο στο σύστημα», όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα να χαλαρώσει τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί στη θάλασσα. Υποστήριξε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα μόλις υπάρξει συμφωνία.

Αυτές οι δηλώσεις Τραμπ στους δημοσιογράφους έρχονται έπειτα από σειρά δηλώσεων που έκανε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες για τον καθολικό τερματισμό» των εχθροπραξιών, οι οποίες «θα συνεχισθούν αυτήν την εβδομάδα», σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social ανακοινώνοντας επίσης ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό για πενθήμερη αναβολή των επιθέσεων κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μια συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα, ανέφερε αργότερα στο Fox Business Network.

Ιρανικές πηγές αμφισβήτησαν τις δηλώσεις Τραμπ σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.