Ιράν: Νέες απειλές κατά των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ: «Κάντε πίσω, είναι δικιά μας υπόθεση»

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε αμερικανικές επιθέσεις με πιο δυναμική απάντηση, καθώς οι αντεπιθέσεις συνεχίζονται στον Κόλπο.

«Όπως προβλέψαμε, ο εχθρός είναι ένας εχθρός που παραβιάζει τις δεσμεύσεις του, είναι δόλιος και δεν μπορεί να εμπιστευτεί. Ανά πάσα στιγμή, σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων, μπορεί να προβεί σε ορισμένες ενέργειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του IRGC, Χοσεΐν Μοχεμπί, στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο SNN.

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«Όποια ενέργεια κι αν αναλάβει ο εχθρός σε αυτό το θέμα, εμείς έχουμε απαντήσει και θα απαντήσουμε. Επαναλαμβάνουμε: Εάν ο εχθρός αθετήσει τις δεσμεύσεις του και παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός, θα απαντήσουμε πιο έντονα από πριν και τονίζουμε ότι θα απαντήσουμε ακόμη πιο δυναμικά. Θεωρούμε τέτοιες κινήσεις του εχθρού φυσικές επειδή γνωρίζουμε τη φύση του εχθρού», δήλωσε ο Μοχέμπι.

Ιράν: “Η Τεχεράνη θα αποφασίσει για την λειτουργία των Στενών του Ορμούζ” λέει ο Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε σήμερα τις ΗΠΑ, έπειτα από τρεις ημέρες αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών, πως κάθε παρέμβαση στη διαχείριση από την Τεχεράνη των Στενών του Ορμούζ, εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με την Ουάσιγκτον, ενέχει τον κίνδυνο να «αυξήσει τις εντάσεις» στην περιοχή.

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που προβλέπεται στο πρωτόκολλο συμφωνίας, το οποίο υπογράφηκε τη 17η Ιουνίου, σε σχέση με τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Τα Στενά, μια στενή οδός ναυσιπλοΐας, μήκους περίπου 30 χλμ, που χωρίζει το Ιράν και το Ομάν, άνοιξαν ξανά τη 17η Ιουνίου, όμως η Τεχεράνη έχει επιτρέψει μονάχα έναν διάδρομο διέλευσης, κατά μήκος των ακτών της, και απειλεί να πλήξει κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται.

Οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν σταδιακά από την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση του Ομάν να ανοίξει μια εναλλακτική διαδρομή ναυσιπλοΐας, παρουσιάζοντας το μέτρο αυτό ως μια πρωτοβουλία που ανέλαβε σε συνεργασία με τον ΟΗΕ προκειμένου να απομακρύνει τους ναυτικούς και τα πλοία που έχουν αποκλειστεί.

Λίγο μετά, ένα φορτηγό πλοίο που διέπλευσε από τα Στενά εκτός του πλαισίου αυτής της πρωτοβουλίας επλήγη από ένα «βλήμα άγνωστης προέλευσης».

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Η επίθεση αποδόθηκε στο Ιράν από τις ΗΠΑ, οι οποίες έπληξαν το ιρανικό έδαφος, προκαλώντας μια απάντηση από την Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών θέσεων ιδίως στο Μπαχρέιν.

Ένα ανάλογο σκηνικό επαναλήφθηκε χθες, αφού ένα πετρελαιοφόρο επλήγη από ένα άγνωστης προέλευσης βλήμα. Στρατιωτικές υποδομές του Ιράν δέχθηκαν επίθεση από την αμερικανική πολεμική αεροπορία και η Τεχεράνη εξαπέλυσε αντίποινα σήμερα με πυραύλους και ντρόουν προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

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Το Ιράν είναι αποφασισμένο να «υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία του», διαβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, καταδικάζοντας τα αμερικανικά πλήγματα «εναντίον εγκαταστάσεων επιτήρησης και ελέγχου στις νότιες ακτές».

Το Κουβέιτ καταδίκασε τις «απεχθές και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις» του Ιράν, οι οποίες «υπονομεύουν» τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μια «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του.

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Στο Μπαχρέιν, όπου οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν δύο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο στρατός ανακοίνωσε ότι «αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν αριθμό βλημάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις ύπουλες ιρανικές επιθέσεις».

«Καμία άλλη χώρα»

«Κανένας άλλoς οργανισμός και καμία άλλη χώρα» εκτός του Ιράν δεν είναι «υπεύθυνοι» για τη διαχείριση των Στενών, σημείωσε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

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«Σε συμφωνία με το πρωτόκολλο συνεννόησης (…) κάθε παρέμβαση» στη διαχείριση των Στενών θα οδηγήσει «σε καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία του και θα αυξήσει τις εντάσεις, όπως έχουμε διαπιστώσει αυτές τις δύο νύχτες», προειδοποίησε κατά τη διάρκεια μιας επίσημης επίσκεψης στη Βαγδάτη.

ΗΠΑ – Ιράν: Απειλή αφανισμού από τον Τραμπ

Απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον απόηχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν μόλις αποθήκες ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς και θέσεις παράκτιων ραντάρ, για την εκ νέου παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή (…) που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαμηνύοντας πως «εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον».