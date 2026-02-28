Θρίλερ με τον Αλί Χαμενέΐ – «Σε λίγη ώρα το διάγγελμα του» γράφουν τα ιρανικά ΜΜΕ

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα μιλήσει σε λίγα λεπτά με διάγγελμα όπως μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Alam.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξη του τόνισε ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ακόμα ζωντανός «από όσο γνωρίζω».

Η αγωνία για την τύχη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχει μεγαλώσει καθώς σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ ο Αλί Χαμενέι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των χτυπημάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ τις προηγούμενες ώρες στην Τεχεράνη.

Ισραήλ: «Ισοπεδώθηκε το προεδρικό μέγαρο του Χαμενεΐ»

Στο Ιράν επικρατεί πανικός τις τελευταίες ώρες, έπειτα από τις καταστροφικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ, μέσα στο πλαίσιο επιχειρήσεων «Επική Οργή» και «Βρυχηθμός του Λιονταριού».

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους του Ισραήλ, ο στόχος των αρχικών μπαράζ πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν ήταν η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, το Channel 12, λέει ότι έχει καταστραφεί ολοσχερώς το παλάτι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο δεν είναι σαφές αν ήταν ο ίδιος παρών. Ο ειδικός αναλυτής των New York Times δημοσίευσε την πρώτη δορυφορική λήψη του προεδρικού μεγάρου του αγιατολάχ, στο οποίο διακρίνονται οι εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να βρέθηκαν στο στόχαστρο της σημερινής επίθεσης των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν ήταν ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, καθώς και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Ισραηλινή πηγή επιβεβαιώνει: μεταξύ των στόχων της επίθεσης είναι ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Πεζεσκιάν», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ το KAN.

Επίσης ο δημοσιογράφος ανέφερε στον αέρα του ΚΑΝ το όνομα του Αλί Σαμχανί, συμβούλου του Χαμενεΐ και πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αν και πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν επλήγησαν με επιτυχία οι στόχοι αυτοί.

«Με την πρώτη ομοβροντία στοχεύσαμε υψηλόβαθμα πρόσωπα που εμπλέκονταν στα σχέδια καταστροφής του Ισραήλ», δήλωσε μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας σε συνέντευξη Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP. Όταν ρωτήθηκε αν ο Χαμενεΐ είναι μεταξύ των στόχων αυτών , ο αξιωματούχος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε όνομα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ισραήλ αποφάσισε να πλήξει το Ιράν λόγο της «ολοένα και πιο ταχείας» ανάπτυξης της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων. «Αναπτύσσουν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους κάθε μήνα και ο ρυθμός παραγωγής γίνεται ολοένα και πιο ταχύς», τόνισε η πηγή αυτή στους δημοσιογράφους.

«Πρόκειται για ένα καθεστώς που προχωρά προς την παραγωγή χιλιάδων πυραύλων τα επόμενα χρόνια. Μια θεαματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου», δήλωσε ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.