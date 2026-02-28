Αραγτσί: Ο Χαμενεΐ είναι ακόμα ζωντανός «από όσο γνωρίζω»

Για την κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News τόνισε ότι δύο διοικητές έχουν πεθάνει στις επιθέσεις, αλλά ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος έχουν επιβιώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλοι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί», λέει. «Έτσι, όλοι βρίσκονται τώρα στη θέση τους [sic] και χειριζόμαστε αυτήν την κατάσταση και όλα είναι καλά».

Παράλληλα, τόνισε ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ακόμα ζωντανός «από όσο γνωρίζω».