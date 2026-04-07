Times: Σε κρίσιμη κατάσταση ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει

Σε κρίσιμη κατάσταση φαίνεται πως βρίσκεται ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος φέρεται να νοσηλεύεται στην πόλη Κομ, χωρίς να είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, σύμφωνα με εκτίμηση υπηρεσιών πληροφοριών.

Όπως αναφέρουν οι The Times, διπλωματικό υπόμνημα που βασίζεται σε αμερικανικές και ισραηλινές πληροφορίες αναφέρει ότι ο γιος του δολοφονημένου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ είναι χωρίς τις αισθήσεις του και υποβάλλεται σε θεραπεία για «σοβαρή» ιατρική κατάσταση.

Στο ίδιο υπόμνημα αποκαλύπτεται για πρώτη φορά η τοποθεσία του, επισημαίνοντας ότι η Κομ, περίπου 140 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, αποτελεί κεντρικό θρησκευτικό πυρήνα του σιιτικού Ισλάμ.

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στην Κομ σε σοβαρή κατάσταση και δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων του καθεστώτος», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στην Κομ η ταφή του Αλί Χαμενεΐ

Όπως αναφέρει το ίδιο έγγραφο, η σορός του Αλί Χαμενεΐ προετοιμάζεται για ταφή στην Κομ, που αποτελεί έδρα της σιιτικής κληρικής εξουσίας και θεωρείται η θρησκευτική πρωτεύουσα της χώρας.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να έχουν εντοπίσει προετοιμασίες για την κατασκευή μεγάλου μαυσωλείου με πρόβλεψη για περισσότερους από έναν τάφους.

Η τοποθεσία του νεότερου Χαμενεΐ εκτιμάται ότι ήταν ήδη γνωστή σε αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, χωρίς ωστόσο να έχει δημοσιοποιηθεί έως σήμερα.

Η Τεχεράνη έχει επιβεβαιώσει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επιδρομή που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, στη μητέρα του, στη σύζυγό του Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ και σε έναν από τους γιους του, την πρώτη ημέρα του πολέμου που ακολούθησε.

Έκτοτε, ο 56χρονος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει απευθύνει ομιλία, παρά το γεγονός ότι επελέγη για να διαδεχθεί τον πατέρα του στις αρχές Μαρτίου.

Δύο ανακοινώσεις που του αποδίδονται μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ τη Δευτέρα προβλήθηκε βίντεο με AI στο οποίο εμφανίζεται να μπαίνει σε αίθουσα επιχειρήσεων και να εξετάζει χάρτη της ισραηλινής πυρηνικής εγκατάστασης στη Ντιμόνα. Η απουσία ηχητικού μηνύματος ενισχύει τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.