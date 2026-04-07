Ιράν: Ειρωνικό μήνυμα αξιωματούχου σε Τραμπ – “Έχεις 20 ώρες για να παραδοθείς”

Με ειρωνικό τρόπο απάντησε ο κορυφαίος σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου και αναλυτής εθνικής ασφάλειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ στην προθεσμία που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για επίτευξη συμφωνίας.

Συγκεκριμένα, ο Καλιμπάφ, απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ότι έχει «περίπου 20 ώρες» για να παραδοθεί στο Ιράν «διαφορετικά οι σύμμαχοί του θα επιστρέψουν στην Λίθινη Εποχή», δήλωσε , χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του προέδρου των ΗΠΑ.

«Δεν θα κάνουμε πίσω!» έγραψε στο X ο Μαχντί Μοχαμάντι.

«Το Ιράν έχει σαφώς και απροκάλυπτα κερδίσει τον πόλεμο και θα δεχτεί μόνο ένα τέλος που θα εδραιώσει τα κεκτημένα του και θα δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς ασφαλείας στην περιοχή», έγραψε ο Μοχαμάντι.

ایران جنگ‌ را به وضوح و آشکارا برده و فقط پایان بندی را می پذیرد که دستاوردهای آن را تثبیت و رژیم امنیتی جدیدی در منطقه خلق کند. صورت درست مسئله این است: این ترامپ است که حدود ۲۰ ساعت فرصت دارد یا تسلیم ایران شود یا متحدانش به عصر پارینه سنگی بازخواهند گشت. ما کوتاه نمی آییم! April 6, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, επανέλαβε την απειλή του για πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν ανταποκριθεί θετικά σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έδωσε στο Ιράν προθεσμία μέχρι τις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής την Τρίτη (00:00 GMT, Τετάρτη) για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας εκτεταμένης στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος χρησιμοποίησε επίσης τα λόγια του Αμερικανού προέδρου περί «λίθινης εποχής», ο οποίος στο διάγγελμά του προς το έθνος το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, αναφερόμενος στο Ιράν, είχε δηλώσει ότι «μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες θα τους γυρίσουμε στη λίθινη εποχή, εκεί όπου ανήκουν».