Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Ιράν: «Παραμένει ανοικτό το Στενό του Ορμούζ αλλά υπό τον έλεγχο μας»

Τι ανέφερε ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης

Ιράν: «Παραμένει ανοικτό το Στενό του Ορμούζ αλλά υπό τον έλεγχο μας»
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο Αλιρεζά Τανγκσίρι, διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, λέει ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη κλείσει το Στενό του Ορμούζ και ότι η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός «μόνο ελέγχεται».

Ο Τανγκσίρι κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διέδιδαν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την καταστροφή ιρανικών πλοίων και τη συνοδεία πετρελαιοφόρων.

«Οι Αμερικανοί ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι κατέστρεψαν τα πλοία μας και συνόδευσαν πετρελαιοφόρα και τώρα ζητούν υποστήριξη από άλλους», δήλωσε ο Tangsiri σε μια ανάρτηση στο X.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε βοήθεια από χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, για να «ανοίξουν ξανά» το στενό.

