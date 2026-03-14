Ιράν: «Παραμένει ανοικτό το Στενό του Ορμούζ αλλά υπό τον έλεγχο μας»

Ο Αλιρεζά Τανγκσίρι, διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, λέει ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη κλείσει το Στενό του Ορμούζ και ότι η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός «μόνο ελέγχεται».

Ο Τανγκσίρι κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διέδιδαν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την καταστροφή ιρανικών πλοίων και τη συνοδεία πετρελαιοφόρων.

«Οι Αμερικανοί ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι κατέστρεψαν τα πλοία μας και συνόδευσαν πετρελαιοφόρα και τώρα ζητούν υποστήριξη από άλλους», δήλωσε ο Tangsiri σε μια ανάρτηση στο X.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε βοήθεια από χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, για να «ανοίξουν ξανά» το στενό.