Παιανία: Παραμένει στη ΜΕΘ ο 12χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ένας 12χρονος μαθητής, έπειτα από βαρύτατο τραυματισμό που υπέστη ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Παιανίας.

Το δραματικό αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των τροχαίων με ανάλογα μέσα, πυροδοτώντας εκ νέου τη δημόσια συζήτηση για τους θανάσιμους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη χρήση τους

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και αυτόπτες μάρτυρες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο ανήλικος παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα STOP.

Η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε καθοριστικά από το γεγονός ότι δεν φορούσε προστατευτικό κράνος, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η προσοχή του να είχε αποσπαστεί, καθώς φέρεται να χρησιμοποιούσε το κινητό του τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Σε έξαρση τα τροχαία με τα ηλεκτρικά πατίνια

Η τραγωδία στην Παιανία δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά αναδεικνύει μια γενικευμένη και άκρως επικίνδυνη τάση στους ελληνικούς δρόμους.

Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν συναγερμό στις αρχές, στους ειδικούς οδικής ασφάλειας και στους γονείς.

80 ατυχήματα μέσα σε 30 ημέρες: Μόνο κατά τον τελευταίο μήνα έχουν καταγραφεί περίπου 80 τροχαία συμβάντα με εμπλοκή ηλεκτρικών πατινιών σε ολόκληρη την επικράτεια.

Στο «στόχαστρο» οι ανήλικοι: Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα θύματα ή οι υπαίτιοι των ατυχημάτων αυτών είναι παιδιά και έφηβοι.

Η ραγδαία δημοτικότητα των συγκεκριμένων μέσων μικροκινητικότητας στις νεαρές ηλικίες δεν έχει συνοδευτεί από την ανάλογη οδηγική παιδεία.

Η συστηματική περιφρόνηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και η έλλειψη βασικού εξοπλισμού προστασίας μετατρέπουν καθημερινά μια απλή βόλτα σε παγίδα θανάτου.