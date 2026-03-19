Ιράν: «Ο Χοσεΐν Ντεγκάν ο διάδοχος του Αλί Λαριτζανί» μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας

Τον αντικαταστάτη του Αλί Λαριτζανί ως νέο γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας φαίνεται να βρήκε το Ιράν σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Iran International ο Χοσεΐν Ντεγκάν, πρώην υπουργός Άμυνας θα αναλάβει τη θέση αυτή.

«Ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ιράν, Χοσεΐν Ντεγκάν, διορίστηκε νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, αντικαθιστώντας τον Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ντεγκάν είναι ανώτερος στρατιωτικός και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης» ανέφερε το δημοσίευμα.