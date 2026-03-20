Ιράν: Νεκρός ο στρατηγός Ναϊνί – Ήταν η “φωνή” των Φρουρών της Επανάστασης

Η τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε επίσημα το πρωί της Παρασκευής τον θάνατο του Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, εκπρόσωπος του IRGC, που σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αντιπολίτευση και κάποια διεθνή μέσα, ο στρατηγός Ναϊνί σκοτώθηκε σε ένα από τα κύματα αεροπορικών επιθέσεων που έπληξαν κέντρα διοίκησης του στρατού στην Τεχεράνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως εκπρόσωπος του IRGC, ο Ναϊνί δεν ήταν μόνο η «φωνή» των Φρουρών, αλλά και ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του ψυχολογικού πολέμου και της προπαγάνδας του καθεστώτος.

Ο Ναϊνί ήταν εξαιρετικά δραστήριος μέχρι και πριν από 3 ημέρες, όταν απειλούσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ με μια «enemy-burning Wednesday αναφερόμενος στη γιορτή Charshanbeh Suri.

Αυτή αποτελεί την τελευταία σημαντική απώλεια της ηγεσίας του Ιράν από τις πολλές που έχει δεχθεί από την αρχή του πολέμου. Μόλις πριν από κάποιες μέρες, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξόντωσαν τον Αλί Λαριτζανί (Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας) και του Γκουλάμ Ρεζά Σολεϊμανί (αρχηγού της πολιτοφυλακής Μπασίτζ).

Σε λίγο περισσότερα…