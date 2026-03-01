Νέες ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη – Χτυπήθηκε το κτίριο της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης (Βίντεο)

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος), κατά τη δεύτερη ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από την ιρανική πρωτεύουσα.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA κάνει λόγο για «αρκετές» εκρήξεις στο ανατολικό και το βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.

Initial reports that the Iranian Broadcasting and Television Corporation was struck in Tehran.



There was a similar report earlier today which was denied by Tehran. https://t.co/qEUkFx2Uum pic.twitter.com/2tdCr7tZTT— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 1, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται πληροφορίες από κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν, επλήγησαν εγκαταστάσεις της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Τεχεράνη.

«Η τεχνική ομάδα αξιολογεί τις ζημιές», ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ο οποίος έγινε επίσης στόχος κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούνιο.

Ο IDF κατέστρεψε το ιρανικό στρατηγείο μάχης όπου βρίσκονταν πράκτορες του ιρανικού καθεστώτος

Σε μια μεγάλης κλίμακας σειρά επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες, μετά την κατάκτηση της αεροπορικής υπεροχής της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Τεχεράνη, ο IDF χτύπησε δεκάδες στρατιωτικά κέντρα διοίκησης του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των αρχηγείων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), των αρχηγείων των μυστικών υπηρεσιών, των κέντρων διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας του IRGC και των αρχηγείων εσωτερικής ασφάλειας.

«Οι επιθέσεις στράφηκαν κατά κέντρων διοίκησης στα οποία οι μυστικές υπηρεσίες του IDF είχαν εντοπίσει την ενεργή επιχειρησιακή παρουσία προσωπικού του ιρανικού καθεστώτος που ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων και τον σχεδιασμό εκστρατειών τρομοκρατίας κατά του Κράτους του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής.

Ένα από τα συγκροτήματα έκτακτης ανάγκης που αποτέλεσαν στόχο εξυπηρετούσε τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων και τη Διεύθυνση Πληροφοριών του ιρανικού καθεστώτος τρομοκρατίας. Από αυτό το σημείο, αξιωματούχοι του καθεστώτος διαχειρίζονταν τις πολεμικές δραστηριότητες και εκπόνησαν επιχειρησιακές και πληροφοριακές εκτιμήσεις.

Η ολοκληρωμένη σειρά επιθέσεων υποβαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου του ιρανικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης του προσωπικού που λειτουργούσε στο πιο κεντρικό στρατιωτικό αρχηγείο του.

Ο IDF θα συνεχίσει να στοχεύει τη στρατιωτική υποδομή και τους πράκτορες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος όπου κι αν λειτουργούν» αναφέρει η ανακοίνωση.