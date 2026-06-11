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ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Απειλεί με ολική καταστροφή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τραυματίες από τις ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν (βίντεο)

Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Απειλεί με ολική καταστροφή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τραυματίες από τις ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Σειρά επιθέσεων σε στρατιωτικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία πραγματοποίησε το Ιράν σήμερα, Πέμπτη 12 Ιουνίου, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ στην Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως κατέρριψε τουλάχιστον 20 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με τα θραύσματά τους να προκαλούν τραυματισμούς και αρκετές ζημιές. Ένα παιδί τραυματίστηκε και στο Μπαχρέιν ενώ αρκετοί τραυματίες υπάρχουν και στο Ιράν. Ταυτόχρονα, σήμερα βγήκε ανακοίνωση και για το δεξαμενόπλοιο Settebello που δέχθηκε επίθεση από τις ΗΠΑ, την Τετάρτη, με την Ινδία να γνωστοποιεί τον θάνατο 3 ναυτικών του.

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Το Ιράν συνεχίζει και απειλεί με ολοκληρωτική καταστροφή σε περίπτωση που οι επιθέσεις συνεχιστούν, ανακοινώνοντας πως κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. 

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν, επισημαίνοντας ότι «εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ απόψε».

Για την Ιορδανία, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν την αεροπορική βάση αλ-Αζράκ εκτοξεύοντας πυραύλους.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ελαφρά και έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου μετά την επίθεση του Ιράν.

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Σύμφωνα με το υπουργείο, συντρίμμια που έπεσαν μετά την αναχαίτιση drones, προκάλεσαν φωτιές σε οχήματα και ζημιές σε σπίτια στην πόλη Χαμάντ και στην πρωτεύουσα Μανάμα.

Το Ιράν ισχυρίζεται πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, δύο χώρες που έχει πλήξει σφοδρά και αρκετές φορές από την έναρξη του πολέμου, ως αντίποινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμού.

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«Κατά τη διάρκεια δυο κυμάτων επιχειρήσεων, χτυπήθηκαν δεκαοκτώ σημαντικοί στόχοι που ανήκουν στις αμερικανικές δυνάμεις» στις βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ, στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι ξανάνοιξε ο εναέριος χώρος του, ο οποίος είχε κλείσει μετά τις επιθέσεις που διεξήγαγε το Ιράν, και ότι έχουν επανέλθει οι φυσιολογικοί ρυθμοί λειτουργίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Η αρχή πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ ανέφερε σχετικά σε ανακοίνωσή της ότι «έχει επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς» η κυκλοφορία στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ.

Η χώρα είχε κλείσει τον εναέριο χώρο της και αναστείλει την εναέρια κυκλοφορία νωρίτερα σήμερα ως μέτρο πρόληψης ύστερα από ιρανικές επιθέσεις, εκτρέποντας πτήσεις σε εναλλακτικά αεροδρόμια.

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