Ιράν: Απειλεί με ολική καταστροφή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τραυματίες από τις ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν (βίντεο)

Σειρά επιθέσεων σε στρατιωτικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία πραγματοποίησε το Ιράν σήμερα, Πέμπτη 12 Ιουνίου, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ στην Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως κατέρριψε τουλάχιστον 20 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με τα θραύσματά τους να προκαλούν τραυματισμούς και αρκετές ζημιές. Ένα παιδί τραυματίστηκε και στο Μπαχρέιν ενώ αρκετοί τραυματίες υπάρχουν και στο Ιράν. Ταυτόχρονα, σήμερα βγήκε ανακοίνωση και για το δεξαμενόπλοιο Settebello που δέχθηκε επίθεση από τις ΗΠΑ, την Τετάρτη, με την Ινδία να γνωστοποιεί τον θάνατο 3 ναυτικών του.

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Iranian drones targeted the U.S. Fifth Fleet in Bahrain overnight.



This sends a simple message:



Iran remains in the fight.



That is the central theme of FTN's The 40-Day War: Iran's Survival, the Trump Rants, and the Siege of Civilization.



For all the airstrikes, sanctions,… pic.twitter.com/v8SDncfG7j— FTN (@officialftntv) June 11, 2026

Το Ιράν συνεχίζει και απειλεί με ολοκληρωτική καταστροφή σε περίπτωση που οι επιθέσεις συνεχιστούν, ανακοινώνοντας πως κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν, επισημαίνοντας ότι «εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ απόψε».

Για την Ιορδανία, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν την αεροπορική βάση αλ-Αζράκ εκτοξεύοντας πυραύλους.

An 11-year-old girl sustained minor injuries while homes and cars were damaged in Iranian attacks on Bahrain, the interior ministry says, adding that the girl was treated at the scene.#Iran #Bahrain pic.twitter.com/twWlkTfrNp— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 11, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ελαφρά και έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου μετά την επίθεση του Ιράν.

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Σύμφωνα με το υπουργείο, συντρίμμια που έπεσαν μετά την αναχαίτιση drones, προκάλεσαν φωτιές σε οχήματα και ζημιές σε σπίτια στην πόλη Χαμάντ και στην πρωτεύουσα Μανάμα.

Το Ιράν ισχυρίζεται πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, δύο χώρες που έχει πλήξει σφοδρά και αρκετές φορές από την έναρξη του πολέμου, ως αντίποινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμού.

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