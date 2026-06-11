Ιράν: Απειλεί με ολική καταστροφή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τραυματίες από τις ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν (βίντεο)
Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ
Σειρά επιθέσεων σε στρατιωτικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία πραγματοποίησε το Ιράν σήμερα, Πέμπτη 12 Ιουνίου, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ στην Τεχεράνη.
Συγκεκριμένα, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως κατέρριψε τουλάχιστον 20 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με τα θραύσματά τους να προκαλούν τραυματισμούς και αρκετές ζημιές. Ένα παιδί τραυματίστηκε και στο Μπαχρέιν ενώ αρκετοί τραυματίες υπάρχουν και στο Ιράν. Ταυτόχρονα, σήμερα βγήκε ανακοίνωση και για το δεξαμενόπλοιο Settebello που δέχθηκε επίθεση από τις ΗΠΑ, την Τετάρτη, με την Ινδία να γνωστοποιεί τον θάνατο 3 ναυτικών του.
Iranian drones targeted the U.S. Fifth Fleet in Bahrain overnight.
This sends a simple message:
Iran remains in the fight.
That is the central theme of FTN's The 40-Day War: Iran's Survival, the Trump Rants, and the Siege of Civilization.
For all the airstrikes, sanctions,… pic.twitter.com/v8SDncfG7j— FTN (@officialftntv) June 11, 2026
Το Ιράν συνεχίζει και απειλεί με ολοκληρωτική καταστροφή σε περίπτωση που οι επιθέσεις συνεχιστούν, ανακοινώνοντας πως κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν, επισημαίνοντας ότι «εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ απόψε».
Για την Ιορδανία, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν την αεροπορική βάση αλ-Αζράκ εκτοξεύοντας πυραύλους.
An 11-year-old girl sustained minor injuries while homes and cars were damaged in Iranian attacks on Bahrain, the interior ministry says, adding that the girl was treated at the scene.#Iran #Bahrain pic.twitter.com/twWlkTfrNp— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 11, 2026
Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ελαφρά και έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου μετά την επίθεση του Ιράν.
Σύμφωνα με το υπουργείο, συντρίμμια που έπεσαν μετά την αναχαίτιση drones, προκάλεσαν φωτιές σε οχήματα και ζημιές σε σπίτια στην πόλη Χαμάντ και στην πρωτεύουσα Μανάμα.
Το Ιράν ισχυρίζεται πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, δύο χώρες που έχει πλήξει σφοδρά και αρκετές φορές από την έναρξη του πολέμου, ως αντίποινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμού.
«Κατά τη διάρκεια δυο κυμάτων επιχειρήσεων, χτυπήθηκαν δεκαοκτώ σημαντικοί στόχοι που ανήκουν στις αμερικανικές δυνάμεις» στις βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ, στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Video published by the semi‑official Iranian Mehr News Agency shows Iranian air defenses engaging targets over the capital, #Tehran.#الايراني #كَرگان #ميناب #Tehran #Iran #IRIAF #FighterJets #Iran #BreakingNews #IranWar #US #Ceasefire pic.twitter.com/YhZncoKHttΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— خالد الخالدي (@DamascusGhost) June 10, 2026
Το Κουβέιτ ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι ξανάνοιξε ο εναέριος χώρος του, ο οποίος είχε κλείσει μετά τις επιθέσεις που διεξήγαγε το Ιράν, και ότι έχουν επανέλθει οι φυσιολογικοί ρυθμοί λειτουργίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ.
BREAKING:
Iran struck a US military base in Jordan with a long-range ballistic missile.
Satellite imagery from february showed that more than 60 US aircraft were deployed at the base, including 30 F-35 stealth fighters and 36 F-15 fighter jets. pic.twitter.com/9ZTuYzVqCwΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Current Report (@Currentreport1) June 11, 2026
Η αρχή πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ ανέφερε σχετικά σε ανακοίνωσή της ότι «έχει επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς» η κυκλοφορία στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ.
Η χώρα είχε κλείσει τον εναέριο χώρο της και αναστείλει την εναέρια κυκλοφορία νωρίτερα σήμερα ως μέτρο πρόληψης ύστερα από ιρανικές επιθέσεις, εκτρέποντας πτήσεις σε εναλλακτικά αεροδρόμια.
πηγή στην Google
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