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ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: «Η επίθεση των ΗΠΑ στις εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι ένα μελετημένο έγκλημα πολέμου»

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Ιράν: «Η επίθεση των ΗΠΑ στις εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι ένα μελετημένο έγκλημα πολέμου»
DEBATER NEWSROOM

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, κατηγόρησε τον αμερικανικό στρατό ότι «εσκεμμένα» επιτέθηκε σε υποδομές ύδρευσης πολιτών στο Σιρίκ, μια πόλη-λιμάνι στην επαρχία Χορμοζγκάν του νότιου Ιράν.

Η επίθεση κατέστρεψε δύο δεξαμενές που παρείχαν πόσιμο νερό σε περισσότερους από 20.000 κατοίκους σε 10 χωριά, έγραψε ο Μπαγκάεϊ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Δεν πρόκειται για παράπλευρες απώλειες – είναι ένα υπολογισμένο έγκλημα πολέμου και μια κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», είπε. «Οι ΗΠΑ πρέπει να λογοδοτήσουν για τη διάπραξη τέτοιων συστηματικών βάναυσων επιθέσεων σε υποδομές που υποστηρίζουν τη ζωή των πολιτών».

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