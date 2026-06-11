Ξανά σε ισχυρή άνοδο το πετρέλαιο μετά τις αναφορές του Ιράν για κλείσιμο του Ορμούζ

Δεν λένε να υποχωρήσουν οι τιμές του πετρελαίου, με την αγορά και τους επενδυτές να αντιδρούν στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε ξανά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent κατέγραψαν άνοδο 2,47%, φτάνοντας στα 95,40 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 2,89%, διαμορφούμενο στα 92,63 δολάρια.

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Η νέα αναταραχή στις αγορές πυροδοτήθηκε από το δεύτερο συνεχόμενο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «πρόσθετα αμυντικά πλήγματα» εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν, κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για απάντηση στη «συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών πλοίων που επιχειρούν στην περιοχή του Ορμούζ, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας προχώρησαν στην πλήρη αναστολή της ναυσιπλοΐας στο στενό πέρασμα. Ακολούθησαν επίσης επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.