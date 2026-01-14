Ιράν: Έκλεισε προσωρινά η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η βρετανική πρεσβεία στο Ιράν έχει κλείσει προσωρινά, όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 14/1.

«Έχουμε κλείσει προσωρινά την βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία πλέον θα λειτουργεί εξ αποστάσεως. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν πλέον ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτήν την προξενική αλλαγή» ανέφερε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.