Βρετανία: 7χρονη βρέθηκε νεκρή σε λίμνη – Συνελήφθη η νταντά της

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 7χρονου κοριτσιού με αυτισμό στη Βρετανία, καθώς εντοπίστηκε νεκρό σε λίμνη. Για την υπόθεση συνελήφθη η γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, σε βάρος της οποίας ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και παραμέληση ανηλίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 30ής Μαρτίου, όταν η 30χρονη συνόδευσε τη μικρή Νίλα Μέι Μπράντσο σε πάρκο στην περιοχή Όουστον, στο Ντόνκαστερ, προκειμένου να παίξει.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα, το παιδί βρισκόταν σε χώρο γκολφ όταν απομακρύνθηκε από την επίβλεψη της νταντάς του και πέρασε μέσα από άνοιγμα στον φράχτη, κατευθυνόμενο προς δασική περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε αναίσθητο, με το πρόσωπο μέσα στο νερό, σε λίμνη που βρίσκεται στους κήπους του ξενοδοχείου Owston Hall. Οι διασώστες δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του την ίδια ημέρα.

Αρχικά, η αστυνομία έκανε λόγο για περιστατικό χωρίς ύποπτες συνθήκες, ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, οι «εν εξελίξει έρευνες» οδήγησαν τελικά στη σύλληψη της 30χρονης.

Ο επιθεωρητής Gary Magnay δήλωσε: «Η σπαρακτική απώλεια της Nyla May είχε τεράστιο συναισθηματικό αντίκτυπο όχι μόνο στην οικογένειά της, τους φίλους και τους αγαπημένους της, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. Η οικογένεια της Nyla May συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των σκέψεών μας καθώς προχωρά η έρευνά μας, και θα συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε σε αυτή τη φοβερή περίοδο».

Είπε: «Η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, πράγμα που σημαίνει ότι κανείς, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, δεν πρέπει να δημοσιεύσει οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα τυχόν μελλοντικών δικαστικών διαδικασιών».

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στην ανάκριση που ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Δικαστήριο του Ιατροδικαστή στο Ντόνκαστερ, η Nyla, ένα παιδί με αυτισμό που δεν είχε αναπτύξει λόγο, βρισκόταν υπό την ευθύνη παιδικής φροντίστριας όταν διέφυγε της προσοχής της. Όπως προέκυψε, πέρασε μέσα από άνοιγμα σε φράχτη και κατευθύνθηκε προς παρακείμενη δασική περιοχή.