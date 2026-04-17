Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;
Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Σοκ στη Βρετανία: Στρατιωτικό όχημα ανατρέπεται σε αυτοκινητόδρομο (Βίντεο)

Ο οδηγός εκσφενδονίστηκε εκτός του οχήματος

Σοκ στη Βρετανία: Στρατιωτικό όχημα ανατρέπεται σε αυτοκινητόδρομο (Βίντεο)
Πηγή: Χ
Αναστασία Ξυδιά

Ένα σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στη Βρετανία κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Στο υλικό καταγράφεται στρατιωτικό όχημα να προσκρούει στο διαχωριστικό του αυτοκινητόδρομου και να ανατρέπεται επανειλημμένα, με αποτέλεσμα ο 36χρονος οδηγός να εκσφενδονιστεί εκτός του οχήματος.

Σύμφωνα με τη «Sun», το περιστατικό σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στο Northamptonshire, στην κεντρική Βρετανία. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η ανατροπή φέρεται να προκλήθηκε από επικίνδυνο ελιγμό οδηγού προπορευόμενου οχήματος, οδηγώντας σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο.

Στο βίντεο διακρίνεται το στρατιωτικό Land Rover να κινείται στον αυτοκινητόδρομο A43, στην περιοχή Hulcote του Northamptonshire, όταν ένα Audi εισέρχεται ξαφνικά μπροστά του.

Ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος επιχειρεί απότομο ελιγμό προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση, καθώς το προπορευόμενο όχημα φαίνεται να μειώνει ταχύτητα για να κατευθυνθεί προς έξοδο.

Αμέσως μετά, το Land Rover προσκρούει στο διαχωριστικό διάζωμα και ανατρέπεται επανειλημμένα, με αποτέλεσμα ο 36χρονος οδηγός να εκτιναχθεί εκτός οχήματος.

Ο ίδιος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και κάταγμα στη σπονδυλική στήλη, ενώ τραυματίστηκε και ο άνδρας που επέβαινε στη θέση του συνοδηγού.

Η αστυνομία του Northamptonshire γνωστοποίησε ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι, ενώ ο 31χρονος συνεπιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Northampton, έχοντας υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

ΔΙΕΘΝΗ

