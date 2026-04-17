Σοκ στη Βρετανία: Στρατιωτικό όχημα ανατρέπεται σε αυτοκινητόδρομο (Βίντεο)

Ένα σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στη Βρετανία κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Στο υλικό καταγράφεται στρατιωτικό όχημα να προσκρούει στο διαχωριστικό του αυτοκινητόδρομου και να ανατρέπεται επανειλημμένα, με αποτέλεσμα ο 36χρονος οδηγός να εκσφενδονιστεί εκτός του οχήματος.

Σύμφωνα με τη «Sun», το περιστατικό σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στο Northamptonshire, στην κεντρική Βρετανία. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η ανατροπή φέρεται να προκλήθηκε από επικίνδυνο ελιγμό οδηγού προπορευόμενου οχήματος, οδηγώντας σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο.

Στο βίντεο διακρίνεται το στρατιωτικό Land Rover να κινείται στον αυτοκινητόδρομο A43, στην περιοχή Hulcote του Northamptonshire, όταν ένα Audi εισέρχεται ξαφνικά μπροστά του.

Ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος επιχειρεί απότομο ελιγμό προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση, καθώς το προπορευόμενο όχημα φαίνεται να μειώνει ταχύτητα για να κατευθυνθεί προς έξοδο.

Αμέσως μετά, το Land Rover προσκρούει στο διαχωριστικό διάζωμα και ανατρέπεται επανειλημμένα, με αποτέλεσμα ο 36χρονος οδηγός να εκτιναχθεί εκτός οχήματος.

Ο ίδιος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και κάταγμα στη σπονδυλική στήλη, ενώ τραυματίστηκε και ο άνδρας που επέβαινε στη θέση του συνοδηγού.

🇬🇧 Driver avoids jail after crash that overturned a military convoy vehicle and left soldier with broken back



Crenguta Aruxandei, 44, received a six-month suspended prison sentence, a 12-month driving ban, and a £154 victim surcharge after a collision in which a military Land… pic.twitter.com/PUD1V11YOd— Visegrád 24 (@visegrad24) April 17, 2026

Η αστυνομία του Northamptonshire γνωστοποίησε ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι, ενώ ο 31χρονος συνεπιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Northampton, έχοντας υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.