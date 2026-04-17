Συναγερμός στο Λονδίνο για περιστατικό κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται μία ολόκληρη περιοχή στο Λονδίνο μετά από εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας του Λονδίνου είχε λάβει γνώση ενός βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της νύχτας στο οποίο ομάδα σχυριζόταν ότι είχε επιτεθεί στην πρεσβεία χρησιμοποιώντας drones που μετέφεραν δηλητηριώδεις ουσίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η πρεσβεία δεν είχε δεχτεί επίθεση και ότι διεξάγοντε επείγουσες έρευνες. «Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια σε αυτό το στάδιο», ανέφερε η ανακοίνωση.