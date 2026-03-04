Ιράν: «Χύστε το αίμα των Ισραηλινών και του Τραμπ» λέει ανώτερος κληρικός

Νέες απειλές κατά των ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσε ανώτερος κληρικός του Ιράν την Τετάρτη 4/3.

Συγκεκριμένα, ο ανώτερος Ιρανός κληρικός Αμπντολάχ Τζαβαντί-Αμόλι είπε «να χύσουν το αίμα των Ισραηλινών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ» στους ευσεβείς Σιίτες Μουσουλμάνους σήμερα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Ιράν: Νέα πυραυλική επίθεση στο Ιράν

Εκρήξεις ακούγονταν σήμερα στην Ιερουσαλήμ, αφού προηγουμένως ηχούσαν, κατ΄επανάληψη, οι σειρήνες, καθώς επίσης και στο Τελ Αβίβ, στη Χάιφα και σε πολλές άλλες περιοχές, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων καθώς και για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονταν από τον Λίβανο, κατά την πέμπτη ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Οι διασώστες της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ) ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και νοσηλεύονται κοντά στο Τελ Αβίβ. Ο ένας από αυτούς, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών, χτυπήθηκε από θραύσματα.

Στην Ιερουσαλήμ, οι σειρήνες ήχησαν το απόγευμα τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα σε τρεις ώρες και ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Στον τομέα της Ιερουσαλήμ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε δυνάμεις σε πέντε σημεία αφού ενημερώθηκε ότι έπεφταν συντρίμμια, μετά την αναχαίτιση πυραύλων, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και διευκρίνισε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτίσουν την απειλή.

Το βράδυ σήμανε ένας ακόμη συναγερμός, ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ και εκρήξεις ακούγονταν στην Ιερουσαλήμ. Ο στρατός έκανε επίσης λόγο για «πολλές εκτοξεύσεις» δρόνων από τον Λίβανο, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα από αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν.