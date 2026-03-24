Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν ενημέρωσε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organization / IMO) ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ κατόπιν συντονισμού με τις ιρανικές αρχές, μεταδίδουν οι Financial Times επικαλούμενοι την επιστολή της Τεχεράνης στον IMO.

Στην επιστολή που κοινοποιήθηκε σήμερα στα κράτη μέλη του IMO και περιήλθε εις γνώση των Financial Times, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη «έλαβε αναγκαία και αναλογικά μέτρα για να μην επιτρέψει στους επιτεθέμενους και στους υποστηρικτές τους να εκμεταλλευτούν το Στενό του Χορμούζ για να προωθήσουν εχθρικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».

Το Ιράν διευκρινίζει πως δεν θα επιτρέψει τη διέλευση σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που συμμετέχουν στις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.