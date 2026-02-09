ΗΠΑ: Τρόμος σε σχολείο στο Μέριλαντ μετά από πυροβολισμούς (Βίντεο)
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ όταν σημειώθηκαν την Δευτέρα 9/2 πυροβολισμοί σε σχολείο στο Μέριλαντ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κομητείας Montgomery οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο High School Thomas S. Wootton, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα, ενώ ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση.
«Η αστυνομία του Λυκείου Γούτον έχει συλλάβει ένα άτομο που σχετίζεται με την πυροβολία στο Γυμνάσιο Γούτον. Όλοι οι μαθητές που χρησιμοποιούν λεωφορείο θα ακολουθήσουν τα κανονικά δρομολόγια για το σπίτι.
UPDATE: MCPD has one person in custody related to the Wootton High School shooting.
More information will be released when available. #MCPNews #MCPD pic.twitter.com/sqBZL71Osp— Montgomery County Department of Police (@mcpnews) February 9, 2026
Παρακαλούνται οι γονείς των επιβατών του λεωφορείου να μην έρχονται στο σχολείο. Η επανένωση για όσους δεν χρησιμοποιούν λεωφορείο θα ανακοινωθεί σύντομα».
One person gunned down inside Maryland high school in active shooter incident – https://t.co/7mLQD3BoqS— MIKE LEACH (@michaelaleach) February 9, 2026
Παράλληλα, ένα άτομο έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει τραυματιστεί.
