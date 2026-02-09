Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Τρόμος σε σχολείο στο Μέριλαντ μετά από πυροβολισμούς (Βίντεο)

Συναγερμός στις Αρχές

ΗΠΑ: Τρόμος σε σχολείο στο Μέριλαντ μετά από πυροβολισμούς (Βίντεο)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ όταν σημειώθηκαν την Δευτέρα 9/2 πυροβολισμοί σε σχολείο στο Μέριλαντ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κομητείας Montgomery οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο High School Thomas S. Wootton, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα, ενώ ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αστυνομία του Λυκείου Γούτον έχει συλλάβει ένα άτομο που σχετίζεται με την πυροβολία στο Γυμνάσιο Γούτον. Όλοι οι μαθητές που χρησιμοποιούν λεωφορείο θα ακολουθήσουν τα κανονικά δρομολόγια για το σπίτι.

Παρακαλούνται οι γονείς των επιβατών του λεωφορείου να μην έρχονται στο σχολείο. Η επανένωση για όσους δεν χρησιμοποιούν λεωφορείο θα ανακοινωθεί σύντομα».

Παράλληλα, ένα άτομο έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει τραυματιστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ