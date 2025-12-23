Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Συναγερμός στο Ντέλαγουερ για πυροβολισμούς σε δημόσια υπηρεσία – Νεκρός ένας αστυνομικός, μια σύλληψη

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Οι αρχές του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ συνέλαβαν έναν ύποπτο για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Γουίλμινγκτον και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας αστυνομικός.

Η αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ είχε ενημερώσει νωρίτερα για επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον, γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 21:00 στην Ελλάδα).

Λίγη ώρα αργότερα, ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πλέον απειλή και ότι ένας ύποπτος συνελήφθη.

«Επιβεβαιώνεται πως ένας αστυνομικός του Ντέλαγουερ σκοτώθηκε στο περιστατικό. Εξακολουθούμε να ερευνούμε για άλλους τραυματισμούς», ανέφερε το μήνυμα της αστυνομικής διεύθυνσης στην πλατφόρμα Χ, μέσω του οποίου καλούνταν οι πολίτες να αποφύγουν την περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας.

