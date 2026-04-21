ΗΠΑ: Ρεσάλτο αμερικανών κομάντο σε τάνκερ στην Σρι Λάνκα – “Θα χτυπήσουμε τα ιρανικά δίκτυα όπου και αν δρουν”

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ έκαναν επίδειξη ισχύος μετά από ρεσάλτο που πραγματοποιήσαν σε τάνκερ στον Ειρηνικό.

Τι πλοίο βρισκόταν στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα όπου ισχύει η ναυτική απαγόρευση των ΗΠΑ που έχει ως σκοπό να πλήξει το Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα (21/04) δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα social media, ότι Αμερικανοί στρατιώτες έκαναν αυτοψία σε τάνκερ που έπλεε χωρίς σημαία

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν και πραγματοποίησαν νηοψία χωρίς απρόοπτα στο πλοίο M/T Tifani, το οποίο έπλεε δίχως σημαία εντός της περιοχής ευθύνης της INDOPACOM [της στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ για τον Ινδο-Ειρηνικό] και το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις» αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας. Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 April 21, 2026

Ακόμα, τονίζει: «Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, θα συνεχίσουμε τις παγκόσμιες προσπάθειες επιβολής του νόμου στη θάλασσα για την εξάρθρωση παράνομων δικτύων και την απαγόρευση πλοίων που έχουν κυρωθεί και παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν – οπουδήποτε κι αν δραστηριοποιούνται», προστίθεται στην ανακοίνωση, καθώς το περασμένο Σαββατοκύριακο οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό ότι – πέρα από τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια – θα εμποδίζουν πλοία οπουδήποτε σε διεθνή ύδατα».

«Τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο για πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις. Το Υπουργείο Πολέμου θα συνεχίσει να αρνείται στους παράνομους δρώντες και στα σκάφη τους την ελευθερία ελιγμών στον θαλάσσιο τομέα», καταλήγει το Πεντάγωνο.