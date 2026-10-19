ΗΠΑ: Ο Ίλον Μασκ σχεδιάζει να χαρίσει μετοχές της SpaceX σε κάθε παιδί της χώρας το 2027

Στις ΗΠΑ, ο πολυδισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προσφέρει το 2027 από μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί της χώρας. Ο επιχειρηματίας, που στηρίζει πολιτικά τους Ρεπουμπλικάνους και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε σήμερα την πρόθεσή του.

«Την επόμενη χρονιά θα προσφέρω μία μετοχή μου της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

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Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many.— Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

«Αυτή θα είναι η πρώτη μιας μακράς σειράς», σημείωσε χωρίς να προσθέτει την παραμικρή λεπτομέρεια για το σχέδιό του.

Δύο εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ η ανακοίνωση του Μασκ θυμίζει την υπόσχεση που έδωσε τον Σεπτέμβριο ο Τραμπ, όταν είχε δηλώσει πως θα προσφέρει «μέρισμα» 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Με την είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο ο Μασκ πέτυχε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στην ιστορία μέχρι σήμερα, αντλώντας 85,7 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, ο δισεκατομμυριούχος κατέχει ποσοστό 38% στη SpaceX.

Το 2024, με βάση τα επίσημα στοιχεία των ΗΠΑ, στη χώρα υπήρχαν 73 εκατομμύρια παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP