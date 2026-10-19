Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέο υπόμνημα του κατηγορούμενου γιατρού – «Αν δεν ήταν σύζυγός μου, θα κατηγορούμουν;»

Νέο υπόμνημα προς τον 32ο ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών υπέβαλε τη Δευτέρα (19/10) ο κατηγορούμενος γιατρός, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Με το υπόμνημα, το οποίο έχει στη διάθεσή του το DEBATER, ο γιατρός προσκομίζει δύο νέα ιατρικά έγγραφα που αφορούν ασθενή του, επαναλαμβάνει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην εξέταση ή στη θεραπεία του τραγουδιστή και ζητά να ολοκληρωθούν συγκεκριμένες ανακριτικές ενέργειες.

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Στο επίκεντρο της υπερασπιστικής του επιχειρηματολογίας βρίσκεται ο ισχυρισμός ότι το δικό του ιατρείο λειτουργούσε χωριστά, αν και συστεγαζόταν με εκείνο της συζύγου του, και ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από το περιστατικό.

Τα δύο νέα ιατρικά έγγραφα που προσκομίζει

Στο υπόμνημά του, ο κατηγορούμενος ιατρός αναφέρεται στον ασθενή του Βασίλειο Κανελλόπουλο, του οποίου την εξέταση ως μάρτυρα έχει ήδη ζητήσει από τις 14 Σεπτεμβρίου.

Όπως υποστηρίζει, ο συγκεκριμένος ασθενής βρισκόταν στο δικό του ιατρείο πριν από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη, υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση και αποχώρησε περίπου την ίδια ώρα με τον γιατρό.

Προς ενίσχυση αυτής της εκδοχής, προσκομίζει καρδιολογική εξέταση της 4ης Σεπτεμβρίου 2026 με ηλεκτροκαρδιογράφημα, καθώς και ιδιόχειρη παραπομπή για περαιτέρω εξετάσεις, μεταξύ των οποίων σπινθηρογράφημα και αξονική στεφανιογραφία.

Ο κατηγορούμενος επισημαίνει ότι πρόκειται για εξετάσεις της συμβατικής ιατρικής και επιχειρεί να διαχωρίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα από τις θεραπευτικές πρακτικές της συζύγου του.

«Πρόκειται για σοβαρές ιατρικές πράξεις κλασικής Ιατρικής την οποία ασκώ και με εμπιστεύονται χιλιάδες ασθενείς επί δεκαετίες», αναφέρει.

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Στο ίδιο πλαίσιο επικαλείται και την περίπτωση δεύτερου ασθενούς, του Μαυρογόνατου, τον οποίο, όπως αναφέρει, εξέτασε την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή και του συνέστησε επίσης ιατρικές εξετάσεις.

Τα έγγραφα προσκομίζονται από την υπεράσπιση προς αξιολόγηση. Το περιεχόμενό τους δεν αποδεικνύει από μόνο του την απουσία εμπλοκής του γιατρού στο ερευνώμενο περιστατικό.

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«Αν δεν ήταν σύζυγός μου, θα κατηγορούμουν;»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κατηγορούμενος γιατρός στη συζυγική του σχέση με τη συγκατηγορούμενή του, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της βάση ποινικής ευθύνης.

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«Η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση κατηγορίας ούτε να φέρω κάποιου είδους οικογενειακή ευθύνη εν προκειμένω», σημειώνει στο υπόμνημα.

Στη συνέχεια θέτει το ερώτημα:

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«Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής απλό, αν δεν ήταν σύζυγός μου η κα ΓΑΚΑ θα κατηγορούμουν για κάτι που δεν έχω καμία σχέση και που έπραξε ή αμέλησε τυχόν έναν συστεγαζόμενος με εμένα επαγγελματίας;»

Ο γιατρός επιμένει ότι δεν γνώριζε τον τραγουδιστή, δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του και δεν συμμετείχε στον σχεδιασμό ή στην εφαρμογή οποιασδήποτε θεραπείας.

«Ούτε γνώριζα τον εκλιπόντα, ούτε είχα συνομιλήσει ποτέ μαζί του», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ουδέποτε τον εξέτασε ή του συνέστησε θεραπεία.

Το βίντεο από το Le Rose και η μαρτυρία που ζητά

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο της υπερασπιστικής γραμμής είναι η παρουσία του στο εστιατόριο Le Rose, στο Κολωνάκι.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αποχώρησε από το ιατρείο προκειμένου να γευματίσει και ότι δεν είχε συμμετοχή στην υποδοχή ή στην προγραμματισμένη θεραπεία του τραγουδιστή.

Στο νέο υπόμνημα ζητά να συνεκτιμηθούν η κατάθεση του ασθενούς Μαυρογόνατου, το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και τα δύο νέα ιατρικά έγγραφα, ενώ επιμένει στην ανάγκη εξέτασης του Βασιλείου Κανελλόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αποκαλύψει το DEBATER μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος γιατρός καταγράφεται στο Le Rose από τις 13:59 έως τις 14:43(!).

Το συγκεκριμένο υλικό τεκμηριώνει την παρουσία του εκτός ιατρείου κατά το χρονικό αυτό διάστημα, όχι όμως αυτομάτως το σύνολο των ισχυρισμών του για όσα συνέβησαν πριν και μετά.

“Μέχρι τις 16:15 δεν γνώριζα για το επείγον περιστατικό”

Ο κατηγορούμενος επαναλαμβάνει ότι μέχρι περίπου τις 16:15 δεν είχε αντιληφθεί κάποιο επείγον περιστατικό στο ιατρείο.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, μόλις ενημερώθηκε έσπευσε να βοηθήσει, ενώ στις 16:21 πραγματοποιήθηκε η κλήση προς το ΕΚΑΒ από την κόρη του, με τη συνδρομή της γραμματέως.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι παρενέβη στην τηλεφωνική επικοινωνία, ζητώντας επειγόντως καρδιολογική μονάδα.

Παράλληλα, ζητά να περιληφθεί στη δικογραφία η ηχογράφηση της συγκεκριμένης κλήσης.

Το ζήτημα των ακριβών χρόνων έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάκριση, καθώς το DEBATER έχει ήδη αναδείξει τις διαφορετικές εκδοχές για την έναρξη της ΚΑΡΠΑ, την κλήση στο ΕΚΑΒ και την άφιξη των διασωστών(!).

Ζητά έλεγχο στο κινητό του – “Ουδέποτε διέγραψα οποιοδήποτε μήνυμα”

Στο υπόμνημα περιλαμβάνεται και νέα αναφορά στον έλεγχο των ηλεκτρονικών δεδομένων του γιατρού.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι διέγραψε μηνύματα, συνομιλίες, φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

«Ουδέποτε διέγραψα οποιοδήποτε μήνυμα, συνομιλία, φωτογραφία ή άλλο στοιχείο από το κινητό μου τηλέφωνο σε σχέση με την υπό κρίση υπόθεση», αναφέρει.

Επικαλείται μάλιστα αυτοτελές αίτημα της 7ης Οκτωβρίου προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ζητώντας να εξεταστεί εάν υπήρξε οποιαδήποτε διαγραφή δεδομένων κατά τις κρίσιμες ημέρες και ώρες.

Επιπλέον, ζητά να αναζητηθούν στα αποθηκευμένα δεδομένα του κινητού του οι λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης», προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να διαπιστωθεί ότι δεν είχε προηγούμενη επικοινωνία ή συνεννόηση για τη θεραπεία του τραγουδιστή.

Το ζήτημα των επικοινωνιών και της ενδεχόμενης χορήγησης μέθης έχει απασχολήσει ήδη την έρευνα, όπως είχε καταγράψει το DEBATER σε προηγούμενο ρεπορτάζ για τις καταθέσεις και τα μηνύματα που εξετάζονται(!).

Τι ζητά από τον ανακριτή

Ο κατηγορούμενος ιατρός ζητά από τον 32ο ανακριτή να ενσωματωθούν στη δικογραφία τα δύο νέα ιατρικά έγγραφα και να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες μαρτυρίες και το βίντεο του Le Rose.

Επιπλέον, επιμένει στην εξέταση του Βασιλείου Κανελλόπουλου και ζητά την ολοκλήρωση των προηγούμενων αιτημάτων του για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου, την ηχογράφηση της κλήσης στο ΕΚΑΒ και την εξέταση μαρτύρων.

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να ενισχύσουν τον ισχυρισμό περί μη εμπλοκής του στη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αξιολόγησή τους, όπως και η συνολική διερεύνηση των ευθυνών για τον θάνατο του τραγουδιστή, παραμένουν στην αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών.