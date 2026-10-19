Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: “Έχω το καμαρίνι του Τόλη Βοσκόπουλου, έχω την ενέργειά του παντού”

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ξεκίνησε τις φετινές της εμφανίσεις μαζί με την Κατερίνα Στικούδη και μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για τα επαγγελματικά της σχέδια, τις προτάσεις που έχει δεχτεί, αλλά και τον ιδιαίτερο χώρο στον οποίο εμφανίζεται φέτος.

Η γνωστή performer αναφέρθηκε στις συνεργασίες της τα τελευταία χρόνια, εξηγώντας πως έχει επιλέξει να κινείται σε ένα διαφορετικό καλλιτεχνικό πλαίσιο, με στοιχεία μουσικοθεάτρου. Όπως σημείωσε, το συγκεκριμένο είδος έχει τη δική του ταυτότητα και διαφέρει αισθητά από τις εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα με λαϊκό πρόγραμμα. Η ίδια σχολίασε ότι η μετάβαση από το μουσικοθεατρικό ύφος στις εμφανίσεις σε μπουζούκια δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

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“Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις, αλλά αυτό που έχω κάνει και το έχω διατηρήσει τα τελευταία χρόνια είναι πιο μουσικοθεατρικό. Είναι πιο καλλιτεχνικό και αν περάσεις τη γραμμή και κάνεις τα μπουζούκια, δεν μπορείς να γυρίσεις πάλι πίσω. Είναι άλλο στυλ τελείως”, είπε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Η αναφορά στον Τόλη Βοσκόπουλο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι εμφανίσεις της, καθώς πρόκειται για το νυχτερινό κέντρο στο οποίο είχε τραγουδήσει στο παρελθόν ο Τόλης Βοσκόπουλος.

Η performer αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί το καμαρίνι του σπουδαίου τραγουδιστή, εκφράζοντας την αίσθηση πως η παρουσία και η καλλιτεχνική του αύρα παραμένουν ζωντανές στον χώρο. Παράλληλα, χαρακτήρισε το νυχτερινό κέντρο ιστορικό, επισημαίνοντας ότι πλέον αποκτά νέα ταυτότητα, καθώς μεταμορφώνεται σε καμπαρέ, διατηρώντας παράλληλα τη δική του ξεχωριστή ιστορία.

“Αυτό είναι το καμαρίνι του Τόλη Βοσκόπουλου. Αισθάνομαι όλη του την ενέργεια, είναι ένα ιστορικό μαγαζί που πλέον παίρνει άλλη πνοή και μετατρέπεται σε καμπαρέ”, είπε χαρακτηριστικά.