Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Καρέ καρέ οι επιχειρήσεις των βαρέων βομβαρδιστικών B-1 στο Ιράν (Βίντεο)

Επιβεβαίωσε τις νυχτερινές επιδρομές στην Τεχεράνη

ΗΠΑ: Καρέ καρέ οι επιχειρήσεις των βαρέων βομβαρδιστικών B-1 στο Ιράν (Βίντεο)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο στρατός των ΗΠΑ ανήρτησε ένα βίντεο στα social media που δείχνει την χρησιμοποίηση βαρέων βομβαρδιστικών B-1 σε νυχτερινές επιδρομές στο Ιράν.

«Χθες το βράδυ, αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 έπληξαν βαθιά το Ιράν για να υποβαθμίσουν τις ιρανικές δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάπτυξη του αεροσκάφους B-1 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από τον ιδρυτή της Military Air Tracking Alliance, μιας ομάδας περίπου 30 αναλυτών ανοιχτού κώδικα που αναλύει τη στρατιωτική και κυβερνητική πτητική δραστηριότητα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ