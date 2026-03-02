ΗΠΑ: Καρέ καρέ οι επιχειρήσεις των βαρέων βομβαρδιστικών B-1 στο Ιράν (Βίντεο)
Επιβεβαίωσε τις νυχτερινές επιδρομές στην Τεχεράνη
Ο στρατός των ΗΠΑ ανήρτησε ένα βίντεο στα social media που δείχνει την χρησιμοποίηση βαρέων βομβαρδιστικών B-1 σε νυχτερινές επιδρομές στο Ιράν.
«Χθες το βράδυ, αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 έπληξαν βαθιά το Ιράν για να υποβαθμίσουν τις ιρανικές δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.
Η ανάπτυξη του αεροσκάφους B-1 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από τον ιδρυτή της Military Air Tracking Alliance, μιας ομάδας περίπου 30 αναλυτών ανοιχτού κώδικα που αναλύει τη στρατιωτική και κυβερνητική πτητική δραστηριότητα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις