ΗΠΑ: Καρέ καρέ οι επιχειρήσεις των βαρέων βομβαρδιστικών B-1 στο Ιράν (Βίντεο)

Ο στρατός των ΗΠΑ ανήρτησε ένα βίντεο στα social media που δείχνει την χρησιμοποίηση βαρέων βομβαρδιστικών B-1 σε νυχτερινές επιδρομές στο Ιράν.

«Χθες το βράδυ, αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 έπληξαν βαθιά το Ιράν για να υποβαθμίσουν τις ιρανικές δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Last night, U.S. B-1 bombers, struck deep inside Iran to degrade Iranian ballistic missile capabilities. As the President stated, "we're going to destroy their missiles and raze their missile industry to the ground." pic.twitter.com/tIkIo5ugWv— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Η ανάπτυξη του αεροσκάφους B-1 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από τον ιδρυτή της Military Air Tracking Alliance, μιας ομάδας περίπου 30 αναλυτών ανοιχτού κώδικα που αναλύει τη στρατιωτική και κυβερνητική πτητική δραστηριότητα.