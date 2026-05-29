Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό από το βράδυ της Τρίτης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύσουν την Τρίτη στις 2 Ιουνίου στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, λόγω των έργων για το Flyover.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τις 11 το βράδυ της Τρίτης έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας θα αποκλειστεί το ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (δημοτικό γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού (ρεύμα προς ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς ανατολικά) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων.