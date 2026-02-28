Ιράν: Ο ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «προληπτική επίθεση» εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη, ενώ δύο στήλες πυκνού καπνού υψώθηκαν από το κέντρο και τις ανατολικές συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας.

«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS.

Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.

Το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.