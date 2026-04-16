ΗΠΑ: Η ψηλότερη «Αψίδα του Θριάμβου» στον κόσμο θα ανεγερθεί στην Ουάσινγκτον (Φωτογραφίες)

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την επίσημη ονομασία μνημείου που θα ανεγερθεί στην Ουάσινγκτον για τη 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ: «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το έκανε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, τονίζοντας πως το μνημείο θα κατασκευαστεί με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, επέτειο η οποία θα εορταστεί την 4η Ιουλίου.

«Προς τιμήν αυτής της ιστορικής περίστασης», ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του θα υποβάλουν σχέδια για την «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε η Λέβιτ. The United States Triumphal Arch – Celebrating 250 Years of America 🇺🇸 pic.twitter.com/zJWE8II1m3— The White House (@WhiteHouse) April 15, 2026

Παρουσιάζοντας αφίσα με καλλιτεχνική απεικόνισή της –αρχικά την κρατούσε ανάποδα–, η Λέβιτ διευκρίνισε πως η αψίδα θα έχει ύψος 250 πόδια (σ.σ. πάνω από 76 μέτρα), παραπέμποντας στα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Έχοντας στην κορυφή ένα Άγαλμα της Ελευθερίας, το μνημείο θα είναι ψηλότερο από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, που έχει ύψος 50 μέτρων.

Προορίζεται να γίνει η ψηλότερη κατασκευή του είδους παγκοσμίως, ξεπερνώντας το Μνημείο της Επανάστασης στο Μεξικό (67 μ.) και αφήνοντας στην 3η θέση την Αψίδα του Θριάμβου στη Βόρεια Κορέα (60 μ.).

Τα σχέδια της αψίδας στην Ουάσινγκτον αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο, όταν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου πρόσεξαν μακέτα στο Οβάλ Γραφείο.

Η πρώτη ρεαλιστική απεικόνιση του μελλοντικού μνημείου δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή.

Η ανέγερση της αψίδας συγκαταλέγεται στα διάφορα αρχιτεκτονικά έργα που εμπνεύστηκε ο πρόεδρος Τραμπ, όπως για παράδειγμα η κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Η αψίδα με πολλά χρυσά στοιχεία θα επισκιάσει το γειτονικό Μνημείο Λίνκολν, που δεν ξεπερνά σε ύψος τα 30 μέτρα. Επικριτές του σχεδίου λένε ότι δεν θα είναι παρά μνημείο της ματαιοδοξίας του 79χρονου προέδρου Τραμπ.

Αν και το συνολικό κόστος δεν έχει αποκαλυφθεί από τον Λευκό Οίκο, η κατασκευή θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τους αμερικανούς φορολογουμένους.

Σύμφωνα με την Κάρολαϊν Λέβιτ, «η Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών» θα εξυψώσει την εθνική υπερηφάνεια. «Τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα εξακολουθούν να εμπνέονται από αυτό το εθνικό μνημείο», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.