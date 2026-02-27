ΗΠΑ: Απομακρύνεται εσπευσμένα το προσωπικό από την πρεσβεία του Ισραήλ

Οι ΗΠΑ κάλεσαν μη επείγοντα κυβερνητικά μέλη και μέλη οικογενειών να εγκαταλείψουν το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, εν μέσω αυξανόμενης έντασης με το Ιράν που μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη σύγκρουση.

Η πρεσβεία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας που οδήγησαν στην «εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», η οποία επιτρέπει στο επηρεαζόμενο προσωπικό να αποφασίσει εάν θα φύγει.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, καθώς διαπραγματεύονται με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών ολοκληρώθηκε την Πέμπτη χωρίς σημάδια εξέλιξης.

Το Ιράν έχει απειλήσει να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, εάν δεχθεί επίθεση, και μια κλιμάκωση μπορεί να συμπαρασύρει και το Ισραήλ. On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.



Πριν μερικές ημέρες οι ΗΠΑ ζήτησαν την απομάκρυνση «για προληπτικούς λόγους» του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό. Η εντολή αυτή είχε πιο επιτακτικό χαρακτήρα.

“Βομβαρδισμοί ίσως, αλλά όχι πόλεμος διαρκείας” λέει ο Βανς

Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν χθες Πέμπτη 26/2 οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με τις δύο πλευρές να παραμένουν σε σημαντική απόσταση σε κρίσιμα ζητήματα.

Η Ουάσινγκτον εντείνει την πίεση, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, ενώ νέος γύρος επαφών αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας στη Wall Street Journal, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έθεσαν ως βασική προϋπόθεση την καταστροφή των τριών κύριων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν, καθώς και την παράδοση στις ΗΠΑ όλου του εναπομείναντος εμπλουτισμένου ουρανίου.

Η αμερικανική πλευρά υπογράμμισε επίσης ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία θα πρέπει να έχει μόνιμο χαρακτήρα, χωρίς ρήτρες λήξης, όπως εκείνες που περιλάμβανε το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) της περιόδου Ομπάμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία κατά την πρώτη του θητεία, επαναφέροντας αυστηρές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση μεταφοράς των αποθεμάτων ουρανίου στο εξωτερικό και εξέφρασε αντιρρήσεις τόσο για τον τερματισμό του εμπλουτισμού όσο και για τη διάλυση των πυρηνικών εγκαταστάσεων ή την επιβολή μόνιμων περιορισμών στο πρόγραμμά του, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα και πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς διαβεβαίωσε σε συνέντευξή του στην Washington Post ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα» μακρόχρονης πολεμικής αναμέτρησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, την ώρα που ο τρίτος γύρος έμμεσων διαπραγματεύσεων στη Γενεύη ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία.

«Η ιδέα ότι θα εμπλακούμε σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή για χρόνια, χωρίς κανένα τέλος ενόψει — δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να γίνει αυτό», τόνισε ο κ. Βανς στη Washington Post.