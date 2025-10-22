WSJ: Οι ΗΠΑ άναψαν «πράσινο» στο Κίεβο για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας – «Fake news» λέει ο Τραμπ

Οι ΗΠΑ σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal φαίνεται να άναψαν «πράσινο φως» στο Κίεβο για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ήρε έναν βασικό περιορισμό στη χρήση από την Ουκρανία ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που προμηθεύονται από Δυτικούς συμμάχους, επιτρέποντας στο Κίεβο να διεξάγει πλήγματα βαθύτερα σε ρωσικό έδαφος.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η Ουκρανία έχει ήδη αξιοποιήσει αυτή τη νέα δυνατότητα, χρησιμοποιώντας έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow, που προμηθεύτηκε από τη Βρετανία, την Τρίτη για να πλήξει ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ, το οποίο παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων. Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε την «επιτυχημένη επίθεση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι ο πύραυλος διαπέρασε τη ρωσική αεράμυνα.

Η αλλαγή πολιτικής έγινε χωρίς δημόσια ανακοίνωση και ακολουθεί μια μετατόπιση της εξουσίας για την έγκριση τέτοιων επιθέσεων. Η ευθύνη έχει μεταφερθεί από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ στον Στρατηγό Άλεξους Γκρίνκιουιτς, τον κορυφαίο στρατηγό των ΗΠΑ στην Ευρώπη, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως διοικητής του ΝΑΤΟ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προβλέπουν ότι η Ουκρανία θα διεξάγει πρόσθετες διασυνοριακές επιθέσεις χρησιμοποιώντας τους πυραύλους Storm Shadow, οι οποίοι εκτοξεύονται από ουκρανικά αεροσκάφη και έχουν βεληνεκές που υπερβαίνει τα 180 μίλια.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε ότι «το άρθρο του Wall Street Journal σχετικά με την έγκριση των ΗΠΑ να επιτραπεί στην Ουκρανία η χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε βάθος ρωσικού εδάφους είναι ΨΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ! Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους ή από το τι κάνει η Ουκρανία με αυτούς!».