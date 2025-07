ΗΠΑ: 11 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σούπερμάρκετ στο Μίσιγκαν – Συνελήφθη ένας ύποπτος (Εικόνες+Βίντεο)

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι χθες Σάββατο μπροστά σε σούπερ μάρκετ στην πολιτεία Μίσιγκαν, στις βόρειες ΗΠΑ, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Ο φερόμενος ως δράστης της, 42 ετών, συνελήφθη και προφυλακίστηκε, διευκρίνισε ο σερίφης της κομητείας Γκραντ Τράβερς, ο Μάικλ Σέι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας», η επίθεση «διαπράχτηκε στην τύχη» και τα θύματα «δεν είχαν επιλεχτεί εκ των προτέρων». Ο ύποπτος, που είναι κάτοικος της πολιτείας Μίσιγκαν, φέρεται να έδρασε μόνος και να χρησιμοποίησε «πτυσσόμενο μαχαίρι».

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι νοσηλεύονται 11 άνθρωποι», ανακοίνωσε μέσω Facebook νοσοκομείο της περιοχής, το Munson Medical Center.

Τα έξι από τα θύματα βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση χθες βράδυ και τα άλλα πέντε σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Graphic Video Shows Shoppers Confront Suspect During Walmart Stabbing Incident in Traverse City. A knife-wielding man was confronted by an armed civilian following a mass stabbing incident at a Walmart in Traverse City, Michigan. Walmart Stabber Identified https://t.co/wKtjXFpWsZ pic.twitter.com/qFjRxyGqnI — News Channel3 Now (@newschannel3now) July 27, 2025

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με τον κ. Σέι. Τα θύματα είναι έξι άνδρες και πέντε γυναίκες.

Η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν, η Γκρέτσεν Ουίτμερ, σημείωσε πως βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές αφού έμαθε τη «φρικιαστική είδηση». Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έλαβαν μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) τηλεφωνική κλήση με την οποία ειδοποιήθηκαν για συμβάν μπροστά σε υποκατάστημα της αλυσίδας Walmart στην Τράβερς Σίτι, εξήγησε η πολιτειακή αστυνομία του Μίσιγκαν.

Η Τζούλια Μάρτελ, παρούσα στο σημείο της επίθεσης, δήλωσε στην εφημερίδα New York Times πως αρχικά άκουσε κραυγές και κατόπιν είδε άνδρα κραδαίνοντας μαχαίρι να ορμά στο τμήμα του καταστήματος με φαρμακευτικά είδη.

#BREAKING : Photo of the suspect in the brutal Michigan Walmart stabbing



At least 11 people were stabbed inside the store and are being treated at Munson Medical Center.#Stabbing #Michigan #TraverseCity #Walmart #USA #UnitedStates #WalmartStabbing pic.twitter.com/vwgKPNVJFE