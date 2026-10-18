Ισημερινός: Σταυρός έπεσε πάνω σε ιερέα την ώρα της λειτουργίας και τον σκότωσε – Βίντεο (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας καθολικός ιερέας στον Ισημερινό, όταν ένας μεγάλος ξύλινος σταυρός αποκολλήθηκε από τον τοίχο εκκλησίας και έπεσε πάνω του την ώρα που τελούσε τη Θεία Λειτουργία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στην εκκλησία της Παναγίας της Αέναης Βοήθειας, στην πόλη Γουαγιακίλ, μπροστά στα μάτια των πιστών που παρακολουθούσαν τη λειτουργία.

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Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα, καθώς η θρησκευτική τελετή μεταδιδόταν ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Η στιγμή που ο σταυρός πέφτει πάνω στον ιερέα

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ιερέας φαίνεται να βρίσκεται μπροστά από την Αγία Τράπεζα, συνεχίζοντας κανονικά τη λειτουργία.

Ξαφνικά, ο μεγάλος ξύλινος σταυρός που ήταν στερεωμένος στον τοίχο πίσω του αποκολλάται και πέφτει με δύναμη, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Ο ιερέας δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να αντιδράσει.

Οι πιστοί που βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ στη ζωντανή μετάδοση ακούγονται φωνές αγωνίας και εκκλήσεις για βοήθεια.

Ποιος ήταν ο ιερέας που έχασε τη ζωή του

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ο Πατρίσιο Αλφρέδο Σάντσες Μολινάρι (Patricio Alfredo Sánchez Molinari), ο οποίος υπηρετούσε ως εφημέριος στον συγκεκριμένο ναό.

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Ο ιερέας ήταν μέλος της καθολικής Αδελφότητας του Παναγίου Λυτρωτή, γνωστής και ως Τάγμα των Ρεντεμπτοριστών.

Η Αρχιεπισκοπή του Γουαγιακίλ επιβεβαίωσε τον θάνατό του, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του.

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Άγνωστα τα αίτια της πτώσης του σταυρού

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί γιατί αποκολλήθηκε ο βαρύς ξύλινος σταυρός από τον τοίχο της εκκλησίας.

Παράλληλα, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα λεπτομέρειες για το εάν ο ιερέας κατέληξε αμέσως μετά το χτύπημα ή αργότερα.

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Το δυστύχημα έχει προκαλέσει συγκίνηση στην τοπική θρησκευτική κοινότητα, ενώ οι εικόνες από τη ζωντανή μετάδοση έχουν κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος:

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[Προσοχή, σκληρές εικόνες]