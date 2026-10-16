Σαντορίνη: Συνελήφθη 55χρονος που “άδειαζε” παγκάρια εκκλησιών στη Θηρασιά

Στη σύλληψη ενός 55χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για διαρρήξεις και κλοπές χρημάτων από παγκάρια Ιερών Ναών στη Θηρασιά, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας. Στην κατοχή του εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 2.072 ευρώ, καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 55χρονος συνελήφθη χθες, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες για διαρρήξεις σε εκκλησίες της Θηρασιάς. Για τη διερεύνησή τους συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία, κατάφερε να εντοπίσει τον κατηγορούμενο.