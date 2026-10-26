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ΕΛΛΑΔΑ

Σωρεία κατηγοριών στους συλληφθέντες για την υπόθεση της αλυσίδας “Χωριάτικο” – Μαστροπεία και ληστεία στην δίωξη

Οδηγήθηκαν με ιδιωτικό πούλμαν και κλούβα της Αστυνομίας

Σωρεία κατηγοριών στους συλληφθέντες για την υπόθεση της αλυσίδας “Χωριάτικο” – Μαστροπεία και ληστεία στην δίωξη
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σωρεία βαρύτατων κατηγοριών απήγγειλε ο Εισαγγελέας για την υπόθεση της φερόμενης πολυπληθούς εγκληματικής ομάδας που της καταλογίζεται ότι με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων “χωριάτικο” οργάνωσε τεράστιας κλίμακας οικονομική απάτη και φοροδιαφυγή.

Οι 59 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων, λογιστές, γνωστός συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ κ.α., οδηγήθηκαν με ιδιωτικό πούλμαν και κλούβα της Αστυνομίας αργά το απόγευμα στον Εισαγγελέα.  

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Στην ποινική δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας περιλαμβάνεται κατηγορία για μαστροπεία και ληστεία καθώς και ξέπλυμα χρήματος.

Η δίωξη ανά περίπτωση αφορά κακουργήματα και πλημμελήματα, για:

 -Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση 

-Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ 

-Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ 

-Συνέργεια στη φοροδιαφυγή -Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών

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-Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ 

-Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

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-Ληστεία από κοινού 

-Απάτη από κοινού

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-Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση 

-Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος 

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Η δικογραφία ανατέθηκε σε Ανακριτή, στον οποίο ορίστηκαν δύο επίκουροι ανακριτές, λόγω του πλήθους κατηγορουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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