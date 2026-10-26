Δύσκολες ώρες για την Ελένη Καρακάση – “Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος”

Βαρύ πένθος βιώνουν η Ελένη Καρακάση και ο σύζυγός της, Δημήτρης Τσινιδέλος, μετά την απώλεια της μητέρας του μουσικού. Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρετώντας την αγαπημένη της πεθερά με πολύ συγκινητικά λόγια.

Όπως ανέφερε στο μήνυμά της η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, καθώς η πεθερά της την είχε αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή σαν να ήταν δικό της παιδί. Η Ελένη Καρακάση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τη φροντίδα που έλαβε από εκείνη, περιγράφοντάς την ως μια δεύτερη μητέρα στη ζωή της.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και ο μόνος άγιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου”, έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Καρακάση.