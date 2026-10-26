Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για την Ελένη Καρακάση – “Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος”

"Ο μόνος άγιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει..."

Δύσκολες ώρες για την Ελένη Καρακάση – “Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος”
DEBATER NEWSROOM

Βαρύ πένθος βιώνουν η Ελένη Καρακάση και ο σύζυγός της, Δημήτρης Τσινιδέλος, μετά την απώλεια της μητέρας του μουσικού. Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρετώντας την αγαπημένη της πεθερά με πολύ συγκινητικά λόγια.

Όπως ανέφερε στο μήνυμά της η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, καθώς η πεθερά της την είχε αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή σαν να ήταν δικό της παιδί. Η Ελένη Καρακάση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τη φροντίδα που έλαβε από εκείνη, περιγράφοντάς την ως μια δεύτερη μητέρα στη ζωή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και ο μόνος άγιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου”, έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Καρακάση.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Pizza Fan: Ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους – Εγγυήσεις έως 5.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους – Εγγυήσεις έως 5.000 ευρώ

Τρεις λογιστές, ένας προγραμματιστής και ένας ιδιοκτήτης καταστήματος αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση με περιοριστικούς όρους. Συνεχίζονται οι απολογίες των υπόλοιπων πέντε κατηγορουμένων.

«Χωριάτικο»: Ποινική δίωξη για 11 αδικήματα – Στο κατηγορητήριο μαστροπεία, ληστεία και εγκληματική οργάνωση
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Ποινική δίωξη για 11 αδικήματα – Στο κατηγορητήριο μαστροπεία, ληστεία και εγκληματική οργάνωση

Σοβαρές κατηγορίες περιλαμβάνει η ποινική δίωξη στην υπόθεση «Χωριάτικο», με αδικήματα οικονομικής απάτης, εγκληματικής οργάνωσης, μαστροπείας και ληστείας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Pizza Fan: Ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους – Εγγυήσεις έως 5.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους – Εγγυήσεις έως 5.000 ευρώ

Τρεις λογιστές, ένας προγραμματιστής και ένας ιδιοκτήτης καταστήματος αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση με περιοριστικούς όρους. Συνεχίζονται οι απολογίες των υπόλοιπων πέντε κατηγορουμένων.