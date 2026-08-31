Καραμπόλα τριών οχημάτων και “χάος” στον Κηφισό

Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου στον Κηφισό, ύστερα από καραμπόλα τριών οχημάτων.

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Όπως φαίνεται στους παραπάνω χάρτες, λόγω της καραμπόλας στην Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα προς Πειραιά, έχει δημιουργηθεί έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.