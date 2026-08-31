Καραμπόλα τριών οχημάτων και “χάος” στον Κηφισό
Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου στον Κηφισό, ύστερα από καραμπόλα τριών οχημάτων.
Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου στον Κηφισό, ύστερα από καραμπόλα τριών οχημάτων.
Δείτε εικόνα από τα Google maps:
Όπως φαίνεται στους παραπάνω χάρτες, λόγω της καραμπόλας στην Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα προς Πειραιά, έχει δημιουργηθεί έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.
πηγή στην Google
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