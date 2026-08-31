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ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων και “χάος” στον Κηφισό

Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου στον Κηφισό, ύστερα από καραμπόλα τριών οχημάτων.

Καραμπόλα τριών οχημάτων και “χάος” στον Κηφισό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου στον Κηφισό, ύστερα από καραμπόλα τριών οχημάτων.

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Όπως φαίνεται στους παραπάνω χάρτες, λόγω της καραμπόλας στην Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα προς Πειραιά, έχει δημιουργηθεί έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

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