Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου έκαναν πρεμιέρα με την “Πρωινή Ζώνη” χορεύοντας Κωνσταντίνο Αργυρό

Ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου επέστρεψαν το πρωί της Δευτέρας (31/8) στους τηλεοπτικούς δέκτες, εγκαινιάζοντας τη νέα σεζόν της «Πρωινής Ζώνης» στο Action 24. Οι δύο παρουσιαστές και δημοσιογράφοι επέλεξαν να ξεκινήσουν την εκπομπή με μουσική και χορό.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και χόρεψαν το τραγούδι «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού. Αμέσως μετά οι δύο παρουσιαστές πήραν τις θέσεις τους με την εκπομπή να επιστρέφει στον ενημερωτικό της χαρακτήρα όπως κάθε μέρα.