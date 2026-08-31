Ελβετία: Συνελήφθη 43χρονος για τη φονική επίθεση σε rave party 

Χειροπέδες σε έναν 43χρονο Ελβετό πέρασαν οι Αρχές στην Ελβετία, μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Κυριακή, 30 Αυγούστου σε rave party, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 22χρονη Ιταλίδα και να τραυματιστούν αρκετά άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε party που πραγματοποιούνταν σε ιππόδρομο στην πόλη Άαραου, περίπου 46 χιλιόμετρα δυτικά της Ζυρίχης. Μετά τους πυροβολισμούς ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, η οποία διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία του καντονιού Άαραου ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, τοπική ώρα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και τα πιθανά κίνητρα του δράστη.

«Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και για το παρελθόν και το πιθανό κίνητρο, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Σε αυτή τη φάση, εκτιμάται ότι ενεπλάκη μόνο ένας δράστης», δήλωσε η αστυνομία του καντονιού του Άαργκαου σε ανακοίνωση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι ερευνά τρία πιθανά κίνητρα για την επίθεση — μαζική ανθρωποκτονία, τρομοκρατική ενέργεια ή κάποιο άλλο άγνωστο εγκληματικό κίνητρο.

Οι κάλυκες που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος υποδεικνύουν σφαίρες δύο διαμετρημάτων, πιθανόν από ένα πιστόλι και ένα μεγαλύτερο όπλο, ενδεχομένως τουφέκι, σύμφωνα με την αστυνομία.