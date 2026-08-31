Έπεσε το ChatGPT: Σοβαρά τεχνικά προβλήματα το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου

Τεχνικά προβλήματα και αυξημένη καθυστέρηση (latency) αντιμετωπίζει η δημοφιλής πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT το βράδυ της Δευτέρας, 31 Αυγούστου, αφήνοντας χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες της.

Τι συμβαίνει με την OpenAI

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα καταγραφής προβλημάτων της εταιρείας (status.openai.com), η OpenAI επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη περιστατικό που επηρεάζει τη λειτουργία του ChatGPT.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση:

«Το ChatGPT παρουσιάζει αυξημένα σφάλματα και καθυστερήσεις (elevated errors and latency). Χρήστες σε πολλαπλά πακέτα συνδρομής ενδέχεται να μην μπορούν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις εργασίες τους στο ChatGPT.»

Η εταιρεία σημειώνει πως το πρόβλημα παραμένει σε εξέλιξη για περισσότερες από δύο ώρες, ενώ οι τεχνικοί της καταβάλλουν προσπάθειες για την εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης (mitigation).

Screenshot

Κατακόρυφη αύξηση αναφορών στο Downdetector

Την ίδια ώρα, η πλατφόρμα Downdetector κατέγραψε απότομη αύξηση στις αναφορές χρηστών σχετικά με την αδυναμία πρόσβασης στο ChatGPT.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν να κλιμακώνονται μετά τις 6:00 μ.μ., φτάνοντας σε αιχμή τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες. Οι περισσότερες αναφορές αφορούν:

Αδυναμία αποστολής ή λήψης απαντήσεων από το μοντέλο.

Σφάλματα κατά τη σύνδεση στον λογαριασμό.

Εμφάνιση μηνυμάτων αποτυχίας διασύνδεσης με τους διακομιστές.

Screenshot

Ποιες υπηρεσίες επηρεάζονται

Με βάση την κατάσταση των συστημάτων της OpenAI:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ChatGPT: Βρίσκεται σε κατάσταση προειδοποίησης λόγω αυξημένων σφαλμάτων.

Βρίσκεται σε κατάσταση προειδοποίησης λόγω αυξημένων σφαλμάτων. APIs & Codex: Συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά χωρίς σημαντικά προβλήματα διαθεσιμότητας.

Η OpenAI δεν έχει δώσει ακόμη ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της υπηρεσίας, συνιστώντας στους χρήστες να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις.