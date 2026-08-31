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Κερύνεια: “Μήπως είναι ο γιος μου;” – Γονείς σταματούν τα ασθενοφόρα και ψάχνουν τα παιδιά τους μετά το τραγικό ναυάγιο (βίντεο)

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων

Κερύνεια: “Μήπως είναι ο γιος μου;” – Γονείς σταματούν τα ασθενοφόρα και ψάχνουν τα παιδιά τους μετά το τραγικό ναυάγιο (βίντεο)
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Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων συνεχίζονται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κερύνειας, μετά το ναυάγιο που στοίχισε τη ζωή σε 8 ανθρώπους.

Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές εικόνες φτάνουν από το λιμάνι της Κερύνειας, όπου οικογένειες αγνοουμένων περιμένουν με αγωνία οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη των δικών τους ανθρώπων μετά το ναυτικό δυστύχημα.

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Νωρίτερα σήμερα, ένας πατέρας που δεν έχει νέα από τα δύο παιδιά του, Σαλιχά Μιράι Μπιτσέρ και Μεχμέτ Ασάφ Μπιτσέρ, προσπάθησε να σταματήσει τα ασθενοφόρα που έβγαιναν από το λιμάνι, αναζητώντας απεγνωσμένα κάποια πληροφορία.

«Μήπως μεταφέρουν τον γιο μου;», φώναζε ο πατέρας, στον οποίο δεν επετράπη η είσοδος στον χώρο του λιμανιού. «Καίγεται η καρδιά μου, χάθηκαν τα παιδιά μου», είπε, περιγράφοντας την αγωνία του.

Σε παρόμοια κατάσταση και μία μητέρα, τα δύο παιδιά της οποίας συγκαταλέγονται στους αγνοουμένους. Σε κατάσταση απόγνωσης, ζήτησε τη βοήθεια του προέδρου των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων στα κατεχόμενα, Hür-İş και Kamu-İş.

Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα απηύθυνε έκκληση στις Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό των παιδιών της.

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«Ο γιος μου είναι 6 ετών, 20 κιλά. Δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Το πρόσωπο της κόρης μου δεν φεύγει από τα μάτια μου», είπε, περιγράφοντας την αγωνία της καθώς οι ώρες περνούν χωρίς κανένα νέο για την τύχη τους.

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