Ινδία: Στους 23 οι νεκροί από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο (Βίντεο)

Έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο στο κρατίδιο Μεγαλάγια της Ινδίας έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 23 άτομα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση τοπικού αξιωματούχου.

«Σήμερα εντοπίσαμε άλλα τέσσερα πτώματα. Θα ξαναρχίσουμε τις επιχειρήσεις διάσωσης αύριο», είπε ο Μανίς Κουμάρ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους ακαριαία 18 άτομα, ενώ ένας από τους τραυματίες κατέληξε σήμερα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Με τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων θυμάτων, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε πλέον σε 23.

Τα συγκεκριμένα ορυχεία, γνωστά και ως «ποντικότρυπες», πρόκειται συνήθως για κάθετα σκαμμένα ορύγματα μεγάλης βάθους στις πλαγιές λόφων, με στενά λαγούμια που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη άνθρακα και άλλων μεταλλευμάτων. Παρότι το 2014 ομοσπονδιακό δικαστήριο απαγόρευσε τη λειτουργία τους στη Μεγαλάγια, μετά από καταγγελίες των τοπικών κοινοτήτων για μόλυνση των υδάτινων πηγών και κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώπων, η πρακτική παραμένει διαδεδομένη, ιδιαίτερα στην περιοχή των Λόφων Ανατολικής Τζαϊντία.

#WATCH | Rescue operations are underway at the blast site to rescue the trapped mine workers in Meghalaya.



At least 18 miners passed away, and several others are feared trapped following a blast at an illegal coal mining site in Meghalaya’s East Jaintia Hills district on… pic.twitter.com/BFbZEtvWbJ— The Assam Tribune (@assamtribuneoff) February 6, 2026

Την Πέμπτη, ο αρχηγός της αστυνομίας Βικας Κουμάρ δήλωσε ότι η έκρηξη οφειλόταν πιθανότατα σε πυροδότηση δυναμίτιδας.