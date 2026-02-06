Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ινδία: Στους 23 οι νεκροί από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο (Βίντεο)

Η έκρηξη οφειλόταν πιθανότατα σε πυροδότηση δυναμίτιδας

Ινδία: Στους 23 οι νεκροί από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο (Βίντεο)
Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο στο κρατίδιο Μεγαλάγια της Ινδίας έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 23 άτομα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση τοπικού αξιωματούχου.

«Σήμερα εντοπίσαμε άλλα τέσσερα πτώματα. Θα ξαναρχίσουμε τις επιχειρήσεις διάσωσης αύριο», είπε ο Μανίς Κουμάρ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους ακαριαία 18 άτομα, ενώ ένας από τους τραυματίες κατέληξε σήμερα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Με τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων θυμάτων, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε πλέον σε 23.

Τα συγκεκριμένα ορυχεία, γνωστά και ως «ποντικότρυπες», πρόκειται συνήθως για κάθετα σκαμμένα ορύγματα μεγάλης βάθους στις πλαγιές λόφων, με στενά λαγούμια που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη άνθρακα και άλλων μεταλλευμάτων. Παρότι το 2014 ομοσπονδιακό δικαστήριο απαγόρευσε τη λειτουργία τους στη Μεγαλάγια, μετά από καταγγελίες των τοπικών κοινοτήτων για μόλυνση των υδάτινων πηγών και κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώπων, η πρακτική παραμένει διαδεδομένη, ιδιαίτερα στην περιοχή των Λόφων Ανατολικής Τζαϊντία.

Την Πέμπτη, ο αρχηγός της αστυνομίας Βικας Κουμάρ δήλωσε ότι η έκρηξη οφειλόταν πιθανότατα σε πυροδότηση δυναμίτιδας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ