IDF: “Η σύγκρουση με την Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε” – Νεκρό ένα ανώτατο στέλεχος της οργάνωσης

Ο IDF «θα εντείνει τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» και τα πλήγματα στον Λίβανο, προειδοποίησε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ.

Όπως ανέφερε, το Ιράν αποτελεί τον βασικό στόχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ το βόρειο μέτωπο θεωρείται επίσης κρίσιμο, καθώς συνδέεται άμεσα με την επιρροή της Τεχεράνης στην περιοχή. Ο Ζαμίρ χαρακτήρισε τη Χεζμπολάχ βασικό σύμμαχο του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή της να εμπλακεί στη σύγκρουση κατά του Ισραήλ συνιστά σοβαρό στρατηγικό λάθος που, όπως είπε, επηρεάζει αρνητικά τόσο την οργάνωση όσο και τον Λίβανο συνολικά.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού σημείωσε ότι οι δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 2.000 στόχους τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ των οποίων αποθήκες οπλισμού, ενώ εκατοντάδες μαχητές έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ίδιος.

«Η επιχείρηση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε (…) Πρόκειται για μία μακρόπνοη επιχείρηση και είμαστε έτοιμοι για αυτήν», δηλώνει σε ανακοίνωσή του.

«Ετοιμαζόμαστε τώρα να ενισχύσουμε τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις και τα πλήγματα, κατ’ εφαρμογήν δομημένου σχεδίου. Δεν θα σταματήσουμε πριν απωθηθεί μακριά από τα σύνορα η απειλή και διασφαλισθεί μακροπρόθεσμη ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ».

“Προοίμιο χερσαίας εισβολής οι επιθέσεις σε γέφυρες” λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου

Νωρίτερα, πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο κατά των γεφυρών και άλλων υποδομών χαρακτηρίζοντάς τις «προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Ο πρόεδρος Αούν κατήγγειλε «την στοχοποίηση και την καταστροφή από το Ισραήλ υποδομών και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων στον νότιο Λίβανο, κυρίως της γέφυρας Κασμίγε επάνω από τον ποταμό Λιτάνι και άλλων γεφυρών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας.

«Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και θεωρούνται προοίμιο χερσαίας εισβολής», δήλωσε ο πρόεδρος Αούν αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο IDF, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χερσαίες επιχειρήσεις διείσδυσης στον νότιο Λίβανο, έλαβε διαταγή να καταστρέψει όλες τις γέφυρες υπό το πρόσχημα ότι χρησιμοποιούνται από την οργάνωση Χεζμπολάχ.

Νέες απειλές της Τεχεράνης προς Τραμπ: “Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για τον εχθρό”

Με ανακοίνωση τους, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι αν χτυπηθούν εκ νέου πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Ανέφερε επίσης ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, η ενεργειακή υποδομή και η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών του Ισραήλ θα αποτελέσουν στόχους σε πολύ μεγάλη κλίμακα και ότι παρόμοιες εταιρείες στην περιοχή με Αμερικανούς μετόχους «θα καταστραφούν εντελώς».

Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού με νέο διάγγελμα ανακοίνωσε τα αντίποινα του Ιράν σε περίπτωση που ο «τρομοκράτης Αμερικανός πρόεδρος χτυπήσει τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ»

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για τον εχθρό και για την επιβλαβή διέλευση. Δεν έχουν ακόμη κλείσει εντελώς και ελέγχουμε με έξυπνο τρόπο την αβλαβή διέλευση, βάσει συγκεκριμένων κανονισμών που διασφαλίζουν την ασφάλεια και τα συμφέροντά μας.

Ωστόσο, εάν οι ΗΠΑ κάνουν πραγματικότητα τις απειλές τους κατά των σταθμών παραγωγής ενέργειας του Ιράν, θα ληφθούν αμέσως τα ακόλουθα τιμωρητικά μέτρα:

-Όλες οι ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι»

-Το Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εντελώς και δεν θα ανοίξουν ξανά μέχρι να ανοικοδομηθούν οι κατεστραμμένοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας μας.

-Όλες οι υποδομές ενέργειες, κέντρα τεχνολογιών και πληροφοριών του Ισραήλ θα στοχοποιηθούν τεχνολογίας πληροφοριών του Ισραήλ θα στοχοποιηθούν ευρέως.

-Αντιστοίχως όλες οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας που βρίσκονται στην περιοχή θα καταστραφούν ολοσχερώς.