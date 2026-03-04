Ήχησαν ξανά οι σειρήνες σε Ιερουσαλήμ, Τελ Αβίβ και το κεντρικό Ισραήλ

Σειρήνες ήχησαν στην Ιερουσαλήμ, το Τελ Αβίβ και σε όλο το κεντρικό Ισραήλ ενώ οι πολίτες έλαβαν οδηγίες να εισέλθουν σε καταφύγια.

Ενεργοποιήθηκαν επίσης συναγερμοί στην περιοχή Galilee Panhandle λόγω πυραύλων από τον Λίβανο.

Μια έγκαιρη προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης σε όλο το βόρειο Ισραήλ, καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανιχνεύουν περισσότερες βολές βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν. Οι πολίτες λαμβάνουν οδηγίες να εισέλθουν σε καταφύγια.